Кредитная карта от Сбербанка: условия 2022

Кредитные карты – популярный финансовый инструмент. Вопреки сложившимся стереотипам, пользоваться кредитками выгодно. Это отличный вариант для повседневных покупок.

Нередко возникают ситуации, когда для приобретения нужного товара или оплаты услуг нет свободных денег. На помощь здесь приходит кредитная карта. Вы совершаете платеж, а потом пополняете кредитку, когда появляется такая возможность.

Поскольку в большинстве карт предусмотрен беспроцентный период, можно пользоваться ими без каких-либо дополнительных трат. За исключением платы за обслуживание или смс-оповещение.

Предложение Сбербанка

Одним из лучших вариантов на рынке станут карты Сбербанка. Среди имеющихся предложений необходимо выделить следующие:

кредитная СберКарта;

цифровая кредитная карта Сбербанк.

Для обеих характерны практически одинаковые условия. Различия касаются наличия пластикового носителя и системы начисления кэшбека. СберКарта изготовлена с таким носителем, цифровая – нет. С операций по «пластику» начисляются бонусы Спасибо. Для покупок, сделанных цифровой картой, предусмотрен кэшбек до 30%.

Среди других параметров этих карт нужно назвать:

процентная ставка – от 9,8%;

лимит – до 1 млн рублей;

беспроцентный период – 120 дней;

плата за обслуживание – отсутствует.

Еще по этим картам полагается бесплатное снятие наличных. Однако опция беспроцентного периода на этот вид операций не распространяется. Решение о выдаче карты принимается в течение 2 минут.

Оформление карты

Чтобы получить кредитную карту, необходимо подать заявку в Сбербанк Онлайн. Сделать это можно на сайте сервиса или в мобильном приложении, воспользовавшись компьютером или смартфоном. Никаких справок о доходах и подтверждении официального трудоустройства предоставлять не нужно. Затем вы получаете карту в отделении банка (кроме цифровой).

Кредитный лимит и процентная ставка

Расчет процентной ставки и определение кредитного лимита носит индивидуальный характер. Эти параметры могут различаться в зависимости условий, предложенных конкретному пользователю.

В данном случае учитывается платежеспособность клиента. Далеко не всем банк предлагает большой кредитный лимит. Однако в процессе пользования картой он может быть увеличен.

Многим людям подойдет кредитная карта Сбербанк, условия в этой компании одни из наиболее выгодных на рынке. К тому же сама организация пользуется большим авторитетом и вызывает доверие.