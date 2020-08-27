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Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Счета » Где хранить деньги? Накопительный счет альтернатива банковскому вкладу

Где хранить деньги? Накопительный счет альтернатива банковскому вкладу

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Накопительный счет может стать прекрасной альтернативой банковскому вкладу.

Накопительный счет может стать прекрасной альтернативой банковскому вкладу. Если ранее он не часто встречался на банковском рынке, то со временем ассортимент существенно увеличился. Более десятка разных вариантов присутствует в крупнейших банковских организациях. Накопительный счет немного схож с банковским депозитом. Тут также присутствуют ежемесячные проценты, которые получает клиент. Но в тоже время, в накопительном счете нет свойства заморозки средств. Можно в любое время снять деньги, пополнить счет, не потеряв ничего.
Если сравнивать накопительный счет с банковскими картами, то тут он тоже выигрывает. Так как система тщательно защищена от мошенничества, что часто случается с первыми. Банковскую карту в данном случае можно использовать, как средство перевода или пополнения денег на накопительный счет. Так как это самый удобный способ.

Особенности накопительного счета

Накопительный счет удобно использовать тем, кто только начинает собирать денежные средства или же находится на начальном этапе инвестирования. Часто в банковских организациях для того, чтобы открыть депозит нужно обладать определенной суммой, которая не у всех может быть. В то время, как в накопительном счете обычно нужно пополнить его в пределах десяти рублей.
Также накопительный счет подойдет тем, кто обладает весьма крупной суммой, но собирается потратить ее в ближайшее время. Мало кто рискнет хранить денежные средства в большом количестве у себя дома, а открывая депозит, придется ждать три месяца, чтобы воспользоваться деньгами. Накопительный счет позволяет снимать средства в любое время, без потери процентов.
Как выбрать накопительный счет?
Для того, чтобы тщательно изучать все свойства, которые присущи накопительным счетам, можно воспользоваться специальными сайтами, на которых предоставлена самая подробная информация. Обратить внимание необходимо на следующие важные критерии:
- Ставка. Чаще всего ее размер зависит от той суммы, которую вы кладете на счет. Естественно, чем сумма выше, тем условия будут лучше.
- Лимит. У некоторых банковских организаций присутствует определенная лимитированная сумма, за которую поступает профит. При достижении лимита проценты просто не поступят.
- Процент. Обязательно стоит узнать, как будут начисляться проценты. В некоторых случаях начисление происходит за месячный минимальный или средний остаток.
Также стоит быть весьма предусмотрительными. Иногда банки предлагают выгодные условия, с высоким процентом, а на самом деле он оказывается минимальным. Часто ставка повышается, когда средства пролежат на счете определенное время. Для того, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, следует тщательно изучать договор, не пропуская того, что обычно написано мелким шрифтом. Помимо этого, банк в праве изменить условия, но обязательно предупредив об этом приблизительно за две недели.
Исходя из всего этого, можно сказать, что накопительный счет является просто незаменимой альтернативой банковскому вкладу, особенно на краткосрочное хранение средств.

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