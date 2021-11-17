Есть ли выгода от кэшбэка?

Сегодня многие банки предлагают кэшбэк по картам. Он начисляется по дебетовым картам, иногда и по кредитным. Этот возврат может выражаться в милях, баллах или деньгах. «Питерец.ру» отмечает, что у людей возникает вопрос: «Дает ли кэшбэк реальную выгоду или же это банальная маркетинговая уловка?»

Эксперт Эльдар Азимов отметил, что в среднем кэшбэк в банках РФ идет на уровне 1,5%. Иногда клиент может получить повышенный процент кэшбэка. По словам специалиста, выгода зависит от вашего тарифа и количества трат за месяц. Некоторые банки могут давать большой кэшбэк с покупок у магазинов-партнеров. Если вы тратите много денег, то получите хорошую сумму возврата.

Что касается кредитных карт, то там процент кэшбэка может быть еще больше. Но вам необходимо внимательно изучить условия кредитного договора, поскольку там нередко имеются подводные камни.

Кэшбэк, конечно, выгоден. Но для получения реального преимущества вам необходимо учесть множество нюансов. Погоня за кэшбэком не должна обернуться чрезмерными тратами.