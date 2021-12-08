Удаленная работа без вложений и обмана в интернете для пенсионеров

Выход на пенсию для большинства среднестатистических жителей создает две проблемы:

Куда деть освободившееся время

Как жить дальше на скромную пенсию

Одним из решений этих проблем является надомная работа для пенсионеров или говоря на языке современных терминов – фриланс. Всемирная паутина предлагает всевозможные вакансии, связанные с простой работой, для выполнения которой не нужно выходить из дома и обладать феноменальными знаниями в специфических областях.

Достаточно быть грамотным, усидчивым и уметь пользоваться компьютером.

Чтобы заниматься написанием и переписыванием текстов, а также находить источники информации. Практически любой современный пенсионер прошел школу Советского Союза, где грамотность была на первом месте, кроме того, преклонный возраст обеспечит усидчивость. Остается только выучить азы работы с:

Поисковыми системами

Текстовыми редакторами (Word).

Денежный вопрос

Вопрос оплаты труда решается путем открытия электронного кошелька, на который будут переводиться средства за выполненную работу. Деньги можно будет перевести на карточку или банковский счет. Иногда заказчик выплачивает гонорар на банковскую карту или счет мобильного телефона.

Суть процесса

Для начала стоит ознакомиться с тонкостями работы:

литературой, где описывается «этикет» работы фрилансера

значением специфических терминов

правилами работы с текстом

проверкой уникальности

Особенно важны признаки нерадивых работодателей и исполнителей – от первых необходимо держатся подальше из-за возможного обмана, а другим не стоит уподобляться, чтобы не лишиться заказов.

Поиск работы начинается с посещения бирж контента, ведь на них осуществляется встреча исполнителя с заказчиком, который размещает проект.

Главную роль отводится не Вашему опыту до регистрации, а заработанной путем качественного и своевременного выполнения заказов репутации.

Поэтому необходимо изначально подготовиться к низким стартовым гонорарам.

Рерайт – это лучшая удаленная работа без вложений и обмана в интернете для пенсионеров, которые только начинают постигать азы фриланса. Однако, набив руку на переписывании чужих материалов под данное техническое задание (ТЗ), очень скоро Вы сможете зарабатывать больше. В среднем, одна статья принесет 120–170 рублей и, в зависимости от скорости набора текста и простоты ТЗ, Вы сможете написать 5–6 статей. Если работать с 2 выходными уже через месяц можно выйти на сумму в 25000, что станет хорошим материальным подспорьем пенсионерам.

Но заказчиков необходимо искать самому, а в лидеры из общего списка выведут:

Настойчивость

Грамотное резюме

Портфолио (примеры лучших работ)

Если на биржах штиль – самое время заняться написанием статей на продажу, которые можно разместить на тех же сайтах контента. Также в качестве надомной работы для пенсионера подходят и другие виды интернет деятельности – ведение блога или модерация форума. Кроме того, можно стать корректором или редактором, однако, для этого потребуется опыт работы журналистом.

Секрет успеха прост, достаточно только:

Выбрать профессию

Прочитать литературу

Завести счет

Зарегистрироваться на бирже

Найти заказ

Сделать его грамотно

Получить оплату

Найти следующий заказ

И снова пункт 6

Выгода

Вот и все, что необходимо знать пенсионеру, который выбрал путь вольнонаемного работника. Интернет всегда позволит быть на рабочем месте, сотрудничать с людьми со всего мира, обзаводиться новыми знакомства и пополнять копилку знаний.