Литые колёсные диски для Haval — привлекательный дизайн и высокое качество

Литые диски — это бесконечный простор для создания оригинального экстерьера авто. Если их поставить на старую иномарку, то в глазах окружающих стоимость машины резко возрастёт. Они не только улучшают внешний вид автомобиля, но и снижают нагрузку на подвеску. В процессе эксплуатации сокращается инерция при движении, время разгона и торможения. Колёса такого типа весьма востребованы среди производителей элитных и спортивных автомобилей, где важное значение имеют динамические и эстетические показатели.

В каталоге интернет-магазина DiskiPlus представлены литые диски для китайских автомобилей Haval, которые полностью соответствуют оригинальным колёсам. Купить литые диски Haval в магазине ДискиПлюс — это получить качественные колёса, изготовленные на проверенных заводах Италии и Тайваня по высоким международным стандартам.

Автомобили Haval — китайский секрет успеха

Популярность к молодому бренду Haval пришла неожиданно быстро. Всего через год после появления этой компании на рынке о машинах «Хавейл» заговорили во всём мире благодаря их высокому качеству и надёжности. Являясь практически аналогами моделей Great Wall, автомобили марки Haval выделяются ещё более современным техническим оснащением, имеют полноценные рамные конструкции, отличаются низкой ценой и недорогим сервисным обслуживанием. А если к этому добавить продуманность внешнего облика внедорожников и кроссоверов, то их просто не отличишь от машин известных мировых марок.

Автомобили Haval — отличное решение, когда нужна недорогая, современная и надёжная машина. Технологичные авто адаптированы к суровым российским условиям, поэтому отечественные водители могут смело приобретать машины этого бренда. Высокое качество сборки, надёжность в эксплуатации и превосходный внешний вид делают модели Haval предельно востребованным.

Литые диски для автомобилей Haval

Популярность китайских автомобилей повышает спрос на комплектующие, в том числе и на литые диски Haval. В магазине «ДискиПлюс» представлен большой выбор изделий, что позволяет купить комплекты для колёс любого размера и типа. Если при выборе колёс возникают вопросы, специалисты DiskiPlus гарантированно помогут купить нужные изделия.

Дополнительные преимущества — доступная цена и быстрая доставка в любое место. Изделия поставляются в коробке с защитным пластиковым ободом. Поверхность автодисков прикрывает синтетическая ткань, которая защищает от механических повреждений. К заказу прилагается инструкция по эксплуатации. Есть и другие плюсы литых дисков, поставляемых компанией DiskiPlus:

стильный дизайн;

огромный ассортимент продукции;

небольшой вес.

Для литых дисков характерен солидный внешний вид. Среди ассортимента интернет-магазина DiskiPlus можно найти модели с тонкими или толстыми спицами, оригинальной расцветкой. Стильно и интересно они смотрятся в сочетании с низкопрофильными покрышками. Если к выбору колёс подойти грамотно, то можно сделать экстерьер машины более спортивным или резким и бескомпромиссным.

Небольшой вес изделий оказывает благоприятное влияние на динамические характеристики. После установки колёс сокращается топливный расход, уменьшается нагрузка на тормозную систему и ходовую часть. Стоимость литых дисков немного больше, чем штампованных аналогов, зато затраты в полной мере окупятся непревзойдёнными эксплуатационными характеристиками.

Купить литые диски в интернет-магазине DiskiPlus

Литые колёсные диски Haval — сертифицированная продукция с гарантией завода-производителя от 12 месяцев. Колёса изготавливают из специального сплава на основе алюминия и дополнительных присадок. Литьё происходит под большим давлением, затем осуществляется шлифовка изделия и приведение его к нужным эстетическим показателям. Если соблюдать правила эксплуатации, литые диски прослужат несколько сезонов даже при активной езде по сложным дорогам.

Товар тщательно проверяется перед отправкой, комплектуется крепежами, секретками, датчиками давления. До отправки на складе весь товар осматривается, проверяется численность комплектации.

В интернет-магазине DiskiPlus представлен большой ассортимент колёсных дисков Haval по выгодным ценам. Есть несколько вариаций цветовых решений:

S – классические серебряные;

SF – серебряные с проточкой лицевой поверхности;

GMF – серые с проточкой лицевой поверхности;

BKF – глянцевые чёрные с полировкой лицевой поверхности.

DiskiPlus работает с 2009 года. Основная сфера деятельности — реализация качественных колёсных дисков и их поставка в российские регионы. Дополнительно компания предоставляет услуги шиномонтажа. Доставка заказов осуществляется во все регионы России и страны Таможенного союза.