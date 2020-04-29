Datsun представляет новую комплектацию Black

Datsun продолжает расширять список комплектаций для своего модельного ряда. Новая комплектация Black доступна для обеих моделей – хэтчбека Datsun mi-DO и Datsun седана on-DO.

Особенности дизайна комплектации Black заключается в ряде отличительных характеристик. В экстерьере это литые диски 15 дюймов темно-серого цвета. В интерьере – покрытие черным лаком таких элементов, как: внутренние рукоятки дверей, дефлекторы воздуховодов, декоративные элементы центральной консоли и накладка комбинации приборов.

Все эти особенности, а также функция подогрева лобового стекла отличают новую версию от комплектации Trust III. Цена на версию Black начинается с отметки 596 000 рублей.

Более подробная информация доступна на официальном сайте www.datsun.ru и у официальных дилеров Datsun.

О бренде Datsun

В марте 2012 года компания Nissan Motor Co., Ltd. объявила о возвращении бренда Datsun, третьего глобального бренда компании наряду с Nissan и Infiniti. Под брендом Datsun предлагаются современные, экономичные автомобили для оптимистичных и активных покупателей растущих рынков. Datsun основывается на восьмидесятилетнем опыте создания автомобилей и является важной частью «ДНК» компании Nissan. Автомобили Datsun в настоящее время предлагаются на рынках Индии, Непала, Индонезии, России, Казахстана, Беларуси, Южной Африки, Шри-Ланки, Ливана.

История бренда Datsun

Корни бренда Datsun уходят далеко в историю. Первый автомобиль, получивший название DAT-GO («Автомобиль DAT»), появился в 1914 году. DAT представляет собой акроним, состоящий из инициалов бизнесменов, профинансировавших создание этого автомобиля – Den (Дэн), Aoyama (Аояма) и Takeuchi (Такэучи). Кроме того, эта аббревиатура была созвучна с японским словом «живой, подвижный». В кампаниях по продвижению марки на рынке в начале ее истории этот акроним расшифровывался также как Durable (Долговечный), Attractive (Привлекательный) и Trustworthy (Надежный).

В 1933 бизнес перешел в руки основателя компании Nissan – Йосисукэ Аикава (Yoshisuke Aikawa), который предложил концепцию “автомобиль для каждого”. Появившиеся в начале 1930-х годов легкие, экономичные и маневренные автомобили, адресованные молодому поколению жителей Японии, были названы Datson (сын DAT). Впоследствии это название было преобразовано в Datsun. Разработка моделей с учетом потребностей местных рынков и их массовый выпуск превратили мечту основателя бренда в реальность.