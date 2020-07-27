В Петербурге стартовали продажи нового китайского внедорожника

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла в Санкт-Петербурге продажи рамного внедорожника Haval H5.

Стоимость автомобиля китайского бренда, который производится на заводе в Тульской области, варьируется от 1,099 млн до 1,349 млн рублей.

H5 предлагается только с 6-ступенчатой механической трансмиссией и полным приводом в двух комплектациях: Comfort (мощность двигателя 150 л.с.) и Premium (150 л.с. или 177 л.с.).

Уже в базовой комплектации Comfort внедорожник оснащен климат-контролем, задними датчиками парковки, мультимедиа системой с сенсорным экраном и круиз-контролем с управлением на руле. Версия Premium дополнена кожаным салоном, электрорегулировкой сидений и камерой заднего вида с динамической разметкой.

- У нашей группы есть опыт продаж похожих внедорожников, как правило, они интересуют автолюбителей, которые живут за городом или проводят много времени на природе. Н5 отличается ходовыми характеристиками и внедорожными способностями, что делает его привлекательным для любых условий эксплуатации, - говорит директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев. – Пока на старте продаж наблюдается определенный дефицит новинки, а из комплектаций покупатели обращают больше внимания на версию Premium с двигателем 150 л.с.

Дилер прогнозирует, что новый внедорожник Н5 займет около 9% от общего объема продаж марки.

Группа компаний «Аларм-Моторс» открыла автосалон Haval в Санкт-Петербурге год назад. По итогам первой половины 2020 года холдингу удалось занять 3% от общего объема продаж бренда в России и войти в топ-3 ведущих дилеров Haval в стране.

- В целом, интерес к бренду Haval продолжает расти. Покупательская осторожность и определенный скепсис при сравнении с автомобилями других марок все чаще сменяются заинтересованностью и готовностью объективно рассматривать покупку автомобилей китайского бренда, - отмечает Денис Цепелев.

По данным «Аларм-Моторс», в настоящее время самой популярной моделью Haval в Санкт-Петербурге является кроссовер F7.

70% продаж китайской марки в салоне дилера приходится на сделки трейд-ин, в зачет покупки Haval сдают самые разные автомобили – от LADA до BMW. Кроме того, в 80% случаев автомобили марки продаются в кредит.

Дополнительная информация

Группа компаний «Аларм-Моторс» – официальный дилер автомобилей Hyundai, Ford, KIA, Suzuki, Peugeot, FIAT, UAZ, Haval. В 2019 году объем продаж «Аларм-Моторс» составил 9008 новых автомобилей (на 3% больше, чем в 2018 году) и 4650 машин с пробегом (рост – 19% к 2018 году).