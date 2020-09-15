Легкосплавные диски: универсальность и долговечность

Бытует мнение, что легкосплавные диски слишком мягкие для наших дорог и срок их службы определенно короче, чем у стальных. Нет ничего более ошибочного! Стальные диски более восприимчивы к повреждениям, но определенно дешевле и их легче ремонтировать. Поэтому за них говорят экономические причины, а значит, и их популярность. Однако у легкосплавных дисков от https://sparewheel.ru/catalog/wheels/ гораздо больше преимуществ. Помимо большей прочности, существуют еще и эстетические ценности. Большой выбор дизайнов и цветов делает их намного эффектнее и является одним из самых простых способов улучшить внешний вид автомобиля. Не каждый пользователь 4-х колес знает, что алюминиевые диски улучшают охлаждение тормозов, поэтому их рекомендуют всем любителям быстрой езды.





Какой размер обода выбрать?

Диаметр обода подбирается индивидуально под модель автомобиля. Вес зависит от тормозного суппорта и размера тормозных дисков, на которые должен вмещаться обод. Однако ничто не мешает установить диски большего размера, чем стандартные. Тогда просто необходимо выбрать шину с более низким профилем. Выбранные таким образом колеса выглядят более эффектно и производят хорошее впечатление, при этом снижается комфорт вождения и выше вероятность повреждения обода. Поэтому для летнего сезона рекомендуется использовать диски большего размера, а для зимнего — меньшего.





Диски на зимний сезон

Еще один миф — необходимость установки стальных колесных дисков зимой! Как уже упоминалось, стальные диски более подвержены повреждениям, но их цена и простота восстановления говорят в их пользу. Каждый слегка поврежденный или поцарапанный обод будет подвержен коррозии, независимо от того, стальной он или алюминиевый. Разумеется, полированные диски на этот период не рекомендуются. Их покрытие более подвержено дефектам в тяжелых условиях. Дорожная соль и химия кислот определенно не способствуют их использованию.





Выбирая алюминиевые диски зимой, стоит выбрать диски с простым рисунком, который облегчит их очистку и устранит солевые отложения в труднодоступных местах.





Однако следует помнить, что за каждым ободом нужно правильно ухаживать (особенно зимой!), чтобы наслаждаться ими как можно дольше. Их следует очищать и защищать от вредных условий использования. На рынке уже существует множество средств по уходу за их внешним видом и долговечностью.







При выборе стальных и алюминиевых колесных дисков всегда необходимо руководствоваться параметрами, рекомендованными производителем автомобиля.