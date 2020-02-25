Ведущие автодилеры Петербурга сократили продажи в 2019 году на 2%

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в 2019 году 20 ведущих автохолдингов Санкт-Петербурга реализовали 126 927 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 2% меньше показателя продаж топ-20 за 2018 год.

Несмотря на сокращение общего объема реализации ведущих автодилеров, их доля на рынке новых автомобилей увеличилась. В 2019 году она составила 82,6% от всего числа проданных новых машин в городе (в 2018 году доля холдингов, входящих в нынешние топ-20, - 80,7%).

Самое большое падение продаж по итогам 2019 года показали два холдинга, которые входят в тройку лидеров авторынка Петербурга. Это ГК «Рольф» (-12% к 2018 году), находящийся на первом месте, и ГК «Максимум» (-14,6%), расположившийся на третьей строчке.

В топ-3 также произошли изменения. На второе место поднялся холдинг «Аларм-Моторс» (после 4-го места в 2018 году), а на третье опустился «Максимум». На 4-е место упала группа «Мега-Авто».

Из топ-20 выпали «Автополе» и Major. Их место заняли «Авангард», оказавшийся сразу на 16-й строчке, и «ОАК-РРТ». Оба холдинга наряду с «Петровским автоцентром» показывают лучшую динамику роста продаж автомобилей (каждый более 20%).

- Продажи 20 ведущих холдингов в прошлом году падали медленнее петербургского рынка, который сократился на 4%, - отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Драйверами стали те дилеры, которые реструктурировали или расширили свой портфель брендов. Например, «Аларм-Моторс» был вынужден заполнять площади после ухода Ford с рынка легковых автомобилей, а «ОАК-РРТ» или «Авангард» добавили бренды из массового сегмента. В 2020 году уже произошло важное событие для автомобильного рынка города – группа «Мега-Авто» приняла решение реструктурировать свой портфель. В результате она может оказаться во второй десятке рейтинга по итогам нынешнего года, тогда как «ОАК-РРТ» – основной бенефициар в этом проекте – наоборот, поднимется ближе к пятерке лидеров.

Топ-20 автодилеров по итогам 2019 года – по ссылке