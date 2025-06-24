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Израиль и Иран договорились о перемирии

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном вступило в силу

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном вступает в силу, и попросил обе стороны не нарушать его, что вселяет надежду на окончание 12-дневной войны, даже несмотря на то, что в обеих странах сообщалось о смертоносных атаках.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль согласился с предложением Трампа о прекращении огня, заявив, что Израиль достиг своей цели по устранению угрозы ядерного оружия и баллистических ракет со стороны Ирана, но предупредил, что будет решительно реагировать на любые нарушения.

Его заявление было сделано после того, как Иран запустил новую волну ракет, убив четырех человек, по данным израильской службы скорой помощи, и поскольку иранские власти сообщили о девяти погибших в результате нападения на севере Ирана во вторник утром.

Когда Трамп объявил в понедельник о том, что он назвал полным прекращением огня для прекращения войны, он, похоже, предположил, что у Израиля и Ирана будет время для завершения текущих миссий, после чего прекращение огня начнется в поэтапном процессе.

Его заявление было сделано после резкой эскалации конфликта с воскресенья, когда Соединенные Штаты бомбили иранские ядерные объекты, что побудило Иран нанести ответный удар ракетами по американской базе в Катаре в понедельник.

Рано утром во вторник свидетели сообщили, что слышали взрывы недалеко от Тель-Авива и Беэр-Шевы на юге Израиля.

Полуофициальное иранское информационное агентство SNN сообщило, что Тегеран выпустил последний ракетный снаряд перед вступлением в силу режима прекращения огня.

Израильские военные заявили, что шесть волн ракет были запущены Ираном, а национальная служба скорой помощи Израиля заявила, что четыре человека были убиты в Беэр-Шеве.

В Иране заместитель губернатора северной провинции Гилян заявил, что четыре жилых дома были полностью разрушены в результате «террористической атаки» во вторник утром, в результате чего девять человек погибли и 33 получили ранения, сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Не сразу было ясно, имел ли в виду чиновник израильский удар, но иранский Nournews сообщил об убийстве ученого-ядерщика Мохаммадрезы Седики в ходе атаки, заявив, что он был убит в результате израильского удара до вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп выступил посредником в соглашении о прекращении огня в разговоре с Нетаньяху, и Израиль согласился при условии, что Иран не начнет дальнейшие атаки.

«Исходя из предположения, что все работает так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило выносливости, мужества и ума, чтобы положить конец тому, что следует назвать «12-дневной войной», — написал Трамп на своем сайте Truth Social.
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