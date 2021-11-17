ента новостей

12:38
В Петербурге задержали аферистов, обманывавших пенсионеров
12:30
Росгвардеец Кирилл Антюх победил на первом этапе Кубка Европы по бобслею
11:50
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня
11:45
JPMorgan подает в суд на Tesla из-за твитов Илона Маска
11:38
Петербургская выставка «Наследие Содружества. Традиции для будущего» посвящена 30-летию СНГ
10:30
Пенсионерка из Мурино перевела мошенникам более 370 тысяч рублей
10:16
В Ленобласти в ДТП погиб петербуржец
09:45
Запросы оказались скромными
09:16
Есть ли выгода от кэшбэка?
08:55
Белорусы нам друзья
01:08
Сборная России не сыграет с Украиной в стыковых матчах, но прочие возможные соперники уже известны
15:59
Европа отворачивается от непривитых по мере роста числа случаев заражения Covid-19
15:50
В Петербурге велосипедист ограбил студентку
15:47
Компании-разработчики в сфере интернет-коммуникаций в Ленобласти получат гранты
15:41
По меньшей мере трое погибли в результате двух взрывов в столице Уганды
15:37
Лукашенко обсудит с Меркель ситуацию с мигрантами
15:35
Беларусь начнет расследование фактов насилия на границе
15:30
Ситуацию с развитием креативных индустрий обсудили участники форума Партнерства «Северное измерение»
13:07
В Эрмитаже выставят портрет императрицы Марии Федоровны
10:40
Никаких прорывов в критических переговорах Байдена с Си Цзиньпином
10:29
В Ленобласти аферисты оставили без денег пенсионерку
10:22
В Петербурге школьница выпала с 15-го этажа
10:15
Назальная вакцина без побочек
10:14
В Петербурге задержали аферистку, обокравшую пенсионерку
09:51
На QR-кодах могут появиться фотографии
09:20
Петербуржец отсудил миллионы у Сбербанка
19:46
Традиционный Кубок Н.А. Никифорова-Денисова пройдёт в Петербурге
19:43
Выставка «Построение метафор»
19:42
Выставка «Мрачные картины»
09:45
Ночные походы в рестораны отменяются
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня после пограничного столкновения, заявили в Минобороны Армении

Министерство обороны Армении заявило, что во вторник Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня на своей границе после того, как Россия призвала их отказаться от конфронтации после самого смертоносного столкновения со времен войны прошлого года.
Армения обратилась к Москве с просьбой помочь защитить ее после самых жестоких боев со времен 44-дневной войны в прошлом году между этническими армянскими силами и азербайджанской армией за анклав Нагорного Карабаха, в результате которых погибло не менее 6500 человек.
Этот конфликт закончился после того, как Россия, имеющая военную базу в Армении, заключила мирное соглашение и направила в регион почти 2000 миротворцев. Турция встала на сторону Азербайджана, который вернул себе участки земли, потерянные в ходе предыдущего конфликта.

«В соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве российской стороны, огонь на восточном участке армяно-азербайджанской границы прекратился, и ситуация относительно стабильна», - заявили в Минобороны Армении.

Министерство обороны Азербайджана не сразу ответило на запрос Reuters о комментариях.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на границе, сообщили в Кремле.
Министр обороны России Сергей Шойгу также поговорил по телефону с министрами обороны Армении и Азербайджана, сообщает агентство 'Интерфакс'.
Министерство обороны Армении заявило, что его войска подверглись обстрелу из Азербайджана, 12 его солдат были захвачены в плен, а две боевые позиции у границы с Азербайджаном были потеряны.
Глава комитета по внешним связям парламента Армении Эдуард Агаджанян заявил, что 15 армянских солдат были убиты.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что отреагировало на широкомасштабные «провокации» после того, как армянские силы обстреляли позиции азербайджанской армии, и что его собственная операция была успешной.
Министерство иностранных дел Франции заявило, что очень обеспокоено ухудшающейся ситуацией, и призвало обе страны соблюдать режим прекращения огня.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-10-2013, 19:43
Сотрудничество России и Армении
27-09-2021, 11:58
Северная Корея заявляет, что жива надежда на мирный саммит с Южной Кореей
17-06-2013, 11:16
В Смольном прошла встреча Губернатора с заместителем посла Азербайджана
6-11-2020, 20:31
Военнослужащие ЗВО вывезли семь боеприпасов времён войны из Осиновой Рощи Санкт-Петербург
19-12-2013, 02:46
Эхо войны
6-11-2019, 14:18
Выставка «Лицо Великой войны»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
72
Сегодня, 10:16
В Ленобласти в ДТП погиб петербуржец
0
298
9-11-2021, 10:29
В Ленобласти иномарка сбила школьницу
0
268
8-11-2021, 14:37
В Ленобалсти иномарка улетела в кювет
0
248
8-11-2021, 12:49
Смертельное ДТП на Приморском шоссе
Наверх