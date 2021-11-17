Министерство обороны Армении заявило, что во вторник Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня на своей границе после того, как Россия призвала их отказаться от конфронтации после самого смертоносного столкновения со времен войны прошлого года.

Армения обратилась к Москве с просьбой помочь защитить ее после самых жестоких боев со времен 44-дневной войны в прошлом году между этническими армянскими силами и азербайджанской армией за анклав Нагорного Карабаха, в результате которых погибло не менее 6500 человек.

Этот конфликт закончился после того, как Россия, имеющая военную базу в Армении, заключила мирное соглашение и направила в регион почти 2000 миротворцев. Турция встала на сторону Азербайджана, который вернул себе участки земли, потерянные в ходе предыдущего конфликта.

«В соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве российской стороны, огонь на восточном участке армяно-азербайджанской границы прекратился, и ситуация относительно стабильна», - заявили в Минобороны Армении.

Министерство обороны Азербайджана не сразу ответило на запрос Reuters о комментариях.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на границе, сообщили в Кремле.

Министр обороны России Сергей Шойгу также поговорил по телефону с министрами обороны Армении и Азербайджана, сообщает агентство 'Интерфакс'.

Министерство обороны Армении заявило, что его войска подверглись обстрелу из Азербайджана, 12 его солдат были захвачены в плен, а две боевые позиции у границы с Азербайджаном были потеряны.

Глава комитета по внешним связям парламента Армении Эдуард Агаджанян заявил, что 15 армянских солдат были убиты.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что отреагировало на широкомасштабные «провокации» после того, как армянские силы обстреляли позиции азербайджанской армии, и что его собственная операция была успешной.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что очень обеспокоено ухудшающейся ситуацией, и призвало обе страны соблюдать режим прекращения огня.