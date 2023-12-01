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Питерец.ру » События в мире » Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС

Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Израильские военные возобновили боевые действия против ХАМАС в Газе

Израильские военные возобновили боевые действия против ХАМАС в Газе после того, как группировка нарушила условия перемирия, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в заявлении, опубликованном в пятницу из его офиса.

ХАМАС «не выполнил свое обязательство освободить сегодня всех похищенных женщин и выпустил ракеты по гражданам Израиля», — заявил Нетаньяху.

По словам премьер-министра, с возвращением боевой задачи «правительство Израиля обязано выполнить цели боевых действий».

По его словам, эти цели заключаются в том, чтобы «освободить заложников, ликвидировать ХАМАС» и гарантировать, что гражданам Израиля никогда больше не будет угрожать нападение из сектора Газа.

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