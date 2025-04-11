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Питерец.ру » События в мире » Вертолет рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке. Погиб глава испанского филиала Siemens с семьей

Вертолет рухнул в реку Гудзон в Нью-Йорке. Погиб глава испанского филиала Siemens с семьей

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Исполнительный директор Siemens, его семья и их пилот погибли в результате падения вертолета в реку Гудзон

Послеобеденная обзорная экскурсия семьи над туманным побережьем Манхэттена закончилась трагедией в четверг после того, как вертолет, на борту которого они находились, потерпел крушение у побережья Нью-Джерси.

Зрители наблюдали, как вертолет упал с неба и рухнул в реку вверх тормашками, а трепещущие обломки упали в воду.

По словам представителя правоохранительных органов, среди жертв были Агустин Эскобар, исполнительный директор Siemens, и его семья. Семья приехала в гости из Испании, сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на пресс-конференции в четверг. 

Хотя о причинах крушения вертолета известно немногое, его ошеломляющее падение с неба потрясло свидетелей, поскольку спасатели делали все возможное, чтобы спасти пострадавших.

В 15:17 по многочисленным звонкам в службу 911 поступило сообщение о крушении вертолета в реке Гудзон недалеко от побережья Нью-Джерси в парке Пирс А в Хобокене, сообщила комиссар Департамента полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. По ее словам, когда прибыли спасатели, полиция вытащила четырех человек из воды, а пожарная служба города Нью-Йорк вытащила еще двух человек.

Вертолет, эксплуатируемый туристической компанией New York Helicopter Charter, в настоящее время затоплен в реке.

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