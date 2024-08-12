Вертолет врезался в крышу австралийского отеля

Вертолет врезался в крышу приморского отеля в Кэрнсе, Австралия, рано утром в понедельник, в результате чего погиб пилот, сообщили власти.

Сотни гостей и сотрудников роскошного отеля DoubleTree by Hilton были эвакуированы на улицу после того, как вертолет врезался в здание возле Эспланады Кэрнс, набережной, популярной среди путешественников в городе на севере Квинсленда.

Полиция оцепила территорию на оживленной туристической полосе, а чартерная компания Nautilus Aviation заявила, что сотрудничает с властями в расследовании «несанкционированного использования» одного из летательных аппаратов компании.

Свидетель Вероника Найт, приехавшая в Кэрнс из Сиднея, сидела на набережной и разговаривала по телефону после полуночи, когда увидела, как очень низко над водой пролетел вертолет.

По ее словам, все шло «на полной скорости». Он исчез из ее поля зрения на несколько минут, и она пошла домой, прежде чем увидела летящий обратно вертолет. Когда она достала телефон, чтобы снять это, вертолет развернулся и направился прямо к близлежащим хорошо освещенным зданиям.

Через несколько секунд он врезался в крышу отеля.

В заявлении полиции говорится, что в 1:50 ночи они получили сообщение о катастрофе, вызвавшей пожар на крыше здания. Отель был эвакуирован, и никто не пострадал, сообщила полиция, хотя Найт добавил, что гости «выглядели ошеломленными», когда покидали здание.

Компания DoubleTree by Hilton Cairns сообщила, что все ее гости — 421 взрослый и 50 детей, а также два сотрудника — были благополучно эвакуированы, и в понедельник вечером отель организует для гостей альтернативное размещение. По его словам, они работают с властями над расследованием.

Полиция объявила зону отчуждения в этом районе, призывая общественность держаться подальше.