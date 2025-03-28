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Питерец.ру » События в мире » Шесть российских туристов погибли в результате крушения подводной лодки у берегов Египта

Шесть российских туристов погибли в результате крушения подводной лодки у берегов Египта

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Шесть российских туристов погибли в четверг после того, как подводная лодка затонула недалеко от египетского курортного города Хургада

Шесть российских туристов погибли в четверг после того, как туристическая субмарина затонула недалеко от египетского курортного города Хургада, сообщил местный губернатор.

Maj. Gen. Амр Ханафи подтвердил факт гибели в обновленном сообщении на официальной странице мухафазы Красное море. По его словам, в момент аварии на борту находились 45 пассажиров, включая туристов из России, Индии, Норвегии и Швеции, в дополнение к пяти египетским членам экипажа. По его словам, кроме шести россиян, все остальные туристы были спасены.

Ханафи добавил, что четверо туристов находятся в критическом состоянии и в настоящее время проходят лечение в отделении интенсивной терапии (ICU) местных больниц.

Инцидент с участием судна– управляемого подводными лодками 'Синдбад', произошел в водах у восточного побережья Египта в четверг утром.

По данным российского консульства в Хургаде, подводная лодка “потерпела крушение на расстоянии 1 км от берега” около 10 часов утра. Судно совершало обычную подводную экскурсию для осмотра кораллового рифа, продолжила она, добавив, что большинство находившихся на борту были спасены и доставлены в близлежащие отели и больницы.

Губернатор сказал, что “власти проводят расследование с экипажем судна, чтобы определить причину инцидента”, но он отметил, что подводная лодка имела действующую лицензию на эксплуатацию, а командир экипажа имел необходимые “научные сертификаты”.

Хургада - популярный курорт на побережье Красного моря в Египте, примерно в 480 километрах (300 милях) к юго-востоку от Каира. Компания, которая организует подводные туры, утверждает, что хорошо зарекомендовала себя в изучении впечатляющего морского дна региона.

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