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Сильное землетрясение произошло в центральной части Мьянмы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Reuters
Сильное землетрясение произошло в центральной части Мьянмы в пятницу

Сильное землетрясение произошло в центральной части Мьянмы в пятницу, и люди в панике выбежали из зданий в Янгоне, а также в Бангкоке, столице соседнего Таиланда, сообщили очевидцы.

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение имело магнитуду 7,7 и залегало на глубине 10 км. За ним последовал мощный афтершок.

Эпицентр находился примерно в 17,2 км от города Мандалай, население которого, по данным геологической службы США, составляет около 1,2 миллиона человек.

Сообщения в социальных сетях из Мандалая показали разрушенные здания и обломки, разбросанные по улицам. Агентство Рейтер не смогло немедленно подтвердить сообщения.

Свидетели, с которыми связались в Янгоне, сообщили, что многие люди выбегали из зданий в городе, крупнейшем в стране.

Свидетели в Бангкоке сообщили, что люди в панике выбегали на улицы, многие из них были постояльцами отеля в халатах и купальных костюмах.

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