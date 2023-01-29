Сотни ранены, трое погибли в результате землетрясения в Иране

По данным иранских информационных агентств, по меньшей мере три человека погибли и более 800 получили ранения в результате землетрясения силой 5,9 балла в Иране в субботу вечером по местному времени.

Государственное информационное агентство Ирана IRNA сообщило, что землетрясение произошло в городе Хой, провинция Западный Азербайджан, на северо-западе Ирана, около 21:44. по местному времени со ссылкой на Иранский сейсмологический центр в Тегеране.

Полуофициальное информационное агентство Tasmin сообщило о трех погибших и 816 раненых, а информационное агентство Mehr сообщило, что пострадало 70 деревень. Мехр сказал, что работы по оказанию помощи и оценке ущерба продолжаются.

Геологическая служба США (USGS) также зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,9.

«Подземные толчки были настолько сильными, что ощущались во многих районах провинции Западный Азербайджан, вызывая беспокойство у жителей. Это также ощущалось в нескольких городах, в том числе в столице провинции Тебриз в соседней провинции Восточный Азербайджан», — сообщает IRNA.