Более 100 человек погибли в результате мощного землетрясения в Китае

По меньшей мере 116 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения на северо-западе Китая, сообщили во вторник государственные СМИ, поскольку спасательные команды пытались добраться до выживших при минусовых температурах.

Землетрясение потрясло уезд Цзишишань в провинции Ганьсу поздно вечером в понедельник, повредив дома и дороги. Спасатели бросились искать выживших, оказавшихся под завалами, в то время как жители выбежали на улицу, спрятавшись на ночь в лютый зимний холод.

По состоянию на утро вторника в результате землетрясения погибли 105 человек и было повреждено более 4700 домов в Ганьсу, сообщили власти провинции на пресс-конференции.

По данным официальных лиц, на данный момент в Ганьсу получили ранения в общей сложности 397 человек, в том числе 16 в критическом состоянии и 76 в серьезном.

По данным CCTV, в соседней провинции Цинхай погибли одиннадцать человек.

Землетрясение произошло незадолго до полуночи, когда многие спали в своих домах. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 5,9 на небольшой глубине чуть более 6 миль. Китайская администрация по землетрясениям дала немного более высокие оценки — 6,2 балла.

По данным CCTV, толчки длились почти 20 секунд и ощущались в столице провинции Ланьчжоу, в 102 километрах (63 милях).

Некоторые деревенские дома в Ганьсу и Цинхае рухнули, пожарные в темноте вытаскивали выживших из-под завалов, показали кадры с камер видеонаблюдения. К работе привлечено более 1600 пожарных.

Землетрясение также привело к отключению воды и электричества, а также мобильной связи в некоторых районах, что усложнило спасательные работы.