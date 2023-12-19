ента новостей

10:41
В Невском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера
10:03
Более 100 человек погибли в результате мощного землетрясения в Китае
09:57
Владельцу квартиры, с чьего балкона упали сосульки на проспекте Мечникова, назначили меру пресечения.
00:40
В 11-м туре волейбольной Суперлиги и петербургский «Зенит», и «Динамо-ЛО» из Ленобласти одержали победы над не самыми сильными соперниками
23:24
В Петербурге участника СВО избили за замечание о неправильной парковке
23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
21:58
Баскетбольный «Зенит» унизил Василия Карасёва, обыграв команду своего бывшего тренера с неприличной разницей в 55 очков
21:34
Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9
16:57
Сборная России под руководством Романа Ротенберга обыграла Казахстан и стала обладателем «Кубка Первого канала»
15:12
В Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети»
15:02
В Большом театре кукол состоится новогодняя премьера
13:42
В Ленобласти похитили жителя Пикалево, вывезли в лес, ранили ножом и ограбили
13:15
В пулково задержали подозреваемого в поножовщине в Выборге
13:04
В центре Петербурга посетитель салона сотовой связи выстрелил в продавца
12:48
Из квартиры петербуржца на Петергофском шоссе украли 20 млн рублей
12:41
В Петербурге в мужчину стреляли из травматического пистолета на улице Дыбенко
12:25
Во Фрунзенском районе задержали подозреваемого в поножовщине
12:18
В Пушкине пьяного водителя задерживали со стрельбой
10:32
В Петербурге залили монтажной пеной двери по адресам прописки военкоров
10:02
В Невском районе рабочего завалило грунтом в траншее на стройплощадке
23:14
Новые рекорды «Кубка Владимира Сальникова»
21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
12:20
На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок
12:15
В Невском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти 6,2 млн рублей
12:11
В Выборгском районе пенсионерка перевела мошенникам 3,1 млн рублей
12:08
В Выборгском районе пенсионерка перевела телефонным аферистам более 7,6 млн рублей
12:03
В Петербурге задержали жителя Ульяновской области, ударившего ножом земляка в коммунальной квартире на Английском проспекте
11:56
В Петербурге задержали двоих мигрантов на "Шкода Рапид", сбивщих 17-летнего пешехода в Шушарах
11:47
В Петербурге задержали молодого мужчину за разбой в гипермаркете на проспекте Большевиков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Более 100 человек погибли в результате мощного землетрясения в Китае

Более 100 человек погибли в результате мощного землетрясения в Китае

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
По меньшей мере 116 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения на северо-западе Китая

По меньшей мере 116 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения на северо-западе Китая, сообщили во вторник государственные СМИ, поскольку спасательные команды пытались добраться до выживших при минусовых температурах.

Землетрясение потрясло уезд Цзишишань в провинции Ганьсу поздно вечером в понедельник, повредив дома и дороги. Спасатели бросились искать выживших, оказавшихся под завалами, в то время как жители выбежали на улицу, спрятавшись на ночь в лютый зимний холод.

По состоянию на утро вторника в результате землетрясения погибли 105 человек и было повреждено более 4700 домов в Ганьсу, сообщили власти провинции на пресс-конференции.

По данным официальных лиц, на данный момент в Ганьсу получили ранения в общей сложности 397 человек, в том числе 16 в критическом состоянии и 76 в серьезном.

По данным CCTV, в соседней провинции Цинхай погибли одиннадцать человек.

Землетрясение произошло незадолго до полуночи, когда многие спали в своих домах. По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 5,9 на небольшой глубине чуть более 6 миль. Китайская администрация по землетрясениям дала немного более высокие оценки — 6,2 балла.

По данным CCTV, толчки длились почти 20 секунд и ощущались в столице провинции Ланьчжоу, в 102 километрах (63 милях).

Некоторые деревенские дома в Ганьсу и Цинхае рухнули, пожарные в темноте вытаскивали выживших из-под завалов, показали кадры с камер видеонаблюдения. К работе привлечено более 1600 пожарных.

Землетрясение также привело к отключению воды и электричества, а также мобильной связи в некоторых районах, что усложнило спасательные работы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-09-2022, 09:43
Число погибших в результате землетрясения в Китае возросло до 65 человек
29-01-2023, 14:51
Сотни ранены, трое погибли в результате землетрясения в Иране
6-02-2023, 09:37
Более 300 человек погибли в результате землетрясения силой 7,8 балла на юге Турции
9-11-2022, 09:45
В западном Непале произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов
3-10-2023, 08:41
По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении золотого рудника в Зимбабве
11-09-2023, 10:19
Спасатели пытаются найти выживших в Марокко после мощного землетрясения, унесшего жизни более 2000 человек

Происшествия на дорогах

0
106
Вчера, 23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
0
178
17-12-2023, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
0
147
17-12-2023, 20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
0
192
17-12-2023, 12:20
На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок
Наверх