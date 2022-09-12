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Питерец.ру » События в мире » Мощное землетрясение магнитудой 7,6 сотрясло Папуа-Новую Гвинею

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 сотрясло Папуа-Новую Гвинею

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Сильное землетрясение магнитудой 7,6 произошло в воскресенье в Папуа-Новой Гвинее

Сильное землетрясение магнитудой 7,6 произошло в воскресенье в Папуа-Новой Гвинее, вызвав оползни, трещины на дорогах и повреждения зданий.
Хотя степень ущерба остается неясной, на фотографиях видны обломки, разбросанные по шоссе, и трещины, открывающиеся на дорогах.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 90 километров (примерно 56 миль) недалеко от Кайнанту, города с населением около 8500 человек.

Сообщений о смертельных случаях и официального подтверждения причиненного ущерба не поступало, но жители выложили в социальных сетях фотографии разбитых дорог, поврежденных автомобилей и предметов, падающих с полок супермаркетов, сообщает Reuters.

Национальный центр предупреждения о цунами США заявил, что угрозы цунами нет. Ранее в тот же день он заявил, что опасные волны цунами возможны в пределах 1000 километров (примерно 621 миля) вдоль побережья Папуа-Новой Гвинеи и Индонезии.

Землетрясение аналогичного масштаба, которое произошло в отдаленных горных районах страны в 2018 году, унесло жизни более 60 человек и ранило 500 человек, разрушило дома, вызвало оползни и повредило крупный газовый завод.
Папуа-Новая Гвинея уязвима для землетрясений, потому что она расположена вдоль «огненного кольца» в Тихом океане, где движущиеся тектонические плиты сталкиваются друг с другом, вызывая толчки.

«Кольцо» тянется по дуге длиной 25 000 миль (40 000 километров) от границы Тихоокеанской плиты до более мелких плит, таких как плита Филиппинского моря, до плит Кокос и Наска, которые выравнивают край Тихого океана.
Здесь находятся самые активные вулканы в мире.

Люди, наиболее подверженные риску извержений вулканов и землетрясений, живут в странах, расположенных вдоль огненного кольца, включая Чили, Японию, западное побережье США и другие островные государства, включая Соломоновы острова и западное побережье Северной и Южной Америки.

Источник: CNN
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