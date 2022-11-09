В западном Непале произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов

По словам местных властей, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в западной части Непала в среду утром по местному времени, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в зоне Сети на глубине 15,7 км (9,7 миль). По данным Геологической службы США, это было в 21 км к востоку от Дипаяла, муниципалитета дальнего западного района Доти в Непале.

По меньшей мере шесть человек погибли и пятеро получили ранения в сельском муниципалитете Пурбичауки района Доти, сообщил заместитель суперинтенданта полиции Бхола Бхатта.

По его словам, в результате землетрясения были полностью разрушены три дома, добавив, что в настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба в среду в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.

«Я поручил соответствующим органам организовать немедленную и надлежащую помощь пострадавшим и пострадавшим в ходе оказания помощи и спасения (усилий) в пострадавших районах», — написал он.

Подземные толчки ощущались до столицы Индии Нью-Дели и продолжались около 10 секунд.

По словам Бхатты, власти не ожидают большого числа жертв, поскольку эпицентр землетрясения находился в малонаселенном районе вокруг национального парка Хаптад.

Страна, не имеющая выхода к морю, находится там, где сталкиваются тектонические плиты Индии и Евразии, создавая Гималаи и Тибетское плато и делая Непал уязвимым для землетрясений.