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Питерец.ру » События в мире » Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров на испанском острове Тенерифе

Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров на испанском острове Тенерифе

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43
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Тысячи людей эвакуированы из-за лесных пожаров на испанском острове Тенерифе

Более 3000 человек были эвакуированы со среды, поскольку лесные пожары продолжают бушевать на испанском Канарском острове Тенерифе, популярном туристическом направлении, говорится в заявлении властей региона в четверг.

На сегодняшний день пожар уничтожил около 2600 гектаров (около 6424 акров), и глава региона Фернандо Клавихо заявил в среду вечером, что пожары «выходят из-под контроля». В четверг он сказал, что не исключена дальнейшая эвакуация.

«Возможно, это самый сложный пожар на Канарских островах за последние 40 лет», — сказал Клавихо журналистам на пресс-конференции в четверг, сообщают местные СМИ.

Для тушения пожара были привлечены более 370 человек личного состава и 17 пожарных самолетов, говорится в заявлении региональных властей, опубликованном в четверг.

На Тенерифе было особенно жарко в выходные и в первой половине этой недели, когда температура колебалась в пределах 30 градусов по Цельсию, что выше среднего для этого времени года.

В этом году лесные пожары бушевали во многих частях мира, включая Северную Африку, Гавайи, Канаду и Европу.


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