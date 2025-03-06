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Питерец.ру » События в мире » Албания закрывает TikTok на год из-за опасений по поводу насилия среди детей

Албания закрывает TikTok на год из-за опасений по поводу насилия среди детей

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Кабинет министров Албании в четверг принял решение закрыть TikTok на 12 месяцев

Кабинет министров Албании в четверг принял решение закрыть TikTok на 12 месяцев, обвинив популярную платформу для обмена видео в подстрекательстве к насилию и травле, особенно среди детей.

Министр образования Огерта Манастирлиу заявила, что официальные лица находятся в контакте с TikTok по поводу установки фильтров, таких как родительский контроль, проверка возраста и включение албанского языка в приложение.

Власти провели 1300 встреч с примерно 65 000 родителями, которые “рекомендовали и выступали за закрытие или ограничение платформы TikTok”, сказал министр.

Кабинет министров инициировал этот шаг в прошлом году после того, как подросток зарезал другого подростка в ноябре после ссоры, начавшейся на TikTok.

TikTok не сразу ответил на просьбу прокомментировать решение правительства.

Когда премьер-министр Эди Рама заявил в декабре, что они намерены закрыть платформу социальных сетей, TikTok попросил "срочной ясности от правительства Албании" по делу о зарезанном подростке.

В четверг Rama заявила, что они ведут “позитивный диалог с компанией” и что представители TikTok вскоре посетят страну, чтобы предложить “ряд мер по повышению безопасности детей”.

Компания заявила, что “не нашла никаких доказательств того, что у преступника или жертвы были аккаунты на TikTok, и многочисленные отчеты фактически подтвердили, что видео, предшествовавшие этому инциденту, были размещены на другой платформе, а не на TikTok”.

По данным исследователей, албанские дети составляют самую большую группу пользователей TikTok в стране.

Албанские родители проявляют растущую озабоченность после сообщений о том, что контент в социальных сетях вдохновляет детей брать в школу ножи, или о случаях травли, пропагандируемых историями, которые они видят на TikTok.

Власти усилили присутствие полиции в некоторых школах и приняли другие меры, включая учебные программы для учителей, учащихся и их родителей.

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