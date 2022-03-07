Пока без «ТикТока»

Сегодня многие компании приостанавливают деятельность в России. В контексте происходящего такие действия ожидаемы и уже не вызывают какого-либо удивления. Определенные ограничения вводит и наша страна. Например, в России заблокирован «Фэйсбук».

Однако приостановка сети TikTok вызвала некоторое удивление, поскольку площадка принадлежит Китаю. Блогеры обнаружили, что не могут размещать посты и публиковать видео. Распространять новый контент в «ТикТоке» пока нельзя. Многих эта новость расстроила. Блогеры активно размещали в этой сети материалы. Среди них было немало петербуржцев.

Причиной приостановки работы сервиса стал новый закон о фейках. В TikTok заявили, что уделяют серьезное внимание безопасности сотрудников и пользователей. Поэтому приняли такое решение. «Питерец.ру» не знает, когда работа этой сети будет возобновлена. Какие-либо прогнозы здесь давать сложно.