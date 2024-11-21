Австралия вносит законопроект, ограничивающий использование социальных сетей детьми до 16 лет

Правительство Австралии угрожает многомиллионными штрафами компаниям социальных сетей, которые нарушают предлагаемый запрет на использование их услуг детьми до 16 лет.
Министр связи Мишель Роуленд в четверг представила в парламенте поправку к Закону о безопасности в Интернете, которую правительство назвало «ведущей в мире реформой социальных сетей».
Законодательство предусматривает финансовые штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (32,5 миллиона долларов США) для компаний, которые, как установлено, не предприняли «разумных шагов для предотвращения создания учетных записей пользователями с возрастными ограничениями».
Ожидается, что запрет коснется сервисов социальных сетей, включая TikTok, X, Instagram* и Snapchat, хотя список запрещенных сервисов не опубликован.
Законодательство пользуется поддержкой обеих партий и в случае его принятия вступит в силу через год.
*Instagram запрещён в РФ, принадлежит Meta Platforms Inc, признанной экстремистской организацией