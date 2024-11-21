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Австралия вносит законопроект, ограничивающий использование социальных сетей детьми до 16 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Если закон будет принят, детям до 16 лет в Австралии запретят пользоваться социальными сетями.

Правительство Австралии угрожает многомиллионными штрафами компаниям социальных сетей, которые нарушают предлагаемый запрет на использование их услуг детьми до 16 лет.

Министр связи Мишель Роуленд в четверг представила в парламенте поправку к Закону о безопасности в Интернете, которую правительство назвало «ведущей в мире реформой социальных сетей».

«Правительство Альбаны вводит ведущее в мире законодательство, устанавливающее 16 лет в качестве минимального возраста для доступа к социальным сетям», — говорится в заявлении Роуленда.
«Эта реформа направлена ​​на защиту молодых людей и на то, чтобы родители знали, что мы их поддерживаем», — добавила она.

Законодательство предусматривает финансовые штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (32,5 миллиона долларов США) для компаний, которые, как установлено, не предприняли «разумных шагов для предотвращения создания учетных записей пользователями с возрастными ограничениями».

Ожидается, что запрет коснется сервисов социальных сетей, включая TikTok, X, Instagram* и Snapchat, хотя список запрещенных сервисов не опубликован.

Законодательство пользуется поддержкой обеих партий и в случае его принятия вступит в силу через год.

*Instagram запрещён в РФ, принадлежит Meta Platforms Inc, признанной экстремистской организацией

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