Австралия вносит законопроект, ограничивающий использование социальных сетей детьми до 16 лет

Правительство Австралии угрожает многомиллионными штрафами компаниям социальных сетей, которые нарушают предлагаемый запрет на использование их услуг детьми до 16 лет.

Министр связи Мишель Роуленд в четверг представила в парламенте поправку к Закону о безопасности в Интернете, которую правительство назвало «ведущей в мире реформой социальных сетей».

«Правительство Альбаны вводит ведущее в мире законодательство, устанавливающее 16 лет в качестве минимального возраста для доступа к социальным сетям», — говорится в заявлении Роуленда.

«Эта реформа направлена ​​на защиту молодых людей и на то, чтобы родители знали, что мы их поддерживаем», — добавила она.

Законодательство предусматривает финансовые штрафы в размере до 50 миллионов австралийских долларов (32,5 миллиона долларов США) для компаний, которые, как установлено, не предприняли «разумных шагов для предотвращения создания учетных записей пользователями с возрастными ограничениями».

Ожидается, что запрет коснется сервисов социальных сетей, включая TikTok, X, Instagram* и Snapchat, хотя список запрещенных сервисов не опубликован.

Законодательство пользуется поддержкой обеих партий и в случае его принятия вступит в силу через год.

*Instagram запрещён в РФ, принадлежит Meta Platforms Inc, признанной экстремистской организацией