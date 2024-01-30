TikTok не вернется в Россию

Зарубежная социальная сеть TikTok не возобновит свою работу в Рф в ближайшее время, сообщили в Минцифры РФ. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что отдельные пользователи стали видеть новый контент на платформе.

Возобновление полноценной работы соцсети TikTok, которая ограничила функционал в РФ, пока не обсуждается, сказал глава Минцифры Максут Шадаев. «Нет, пока нет», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС о возможности возобновления работы соцсети.

Ранее издание Forbes сообщило, что в конце 2023 года — начале 2024 года отдельным пользователям TikTok в России стал доступен новый контент, а в части бизнес-кабинетов даже появилась возможность запускать таргетированную рекламу на площадке.

TikTok ушел из РФ еще в марте 2022 года - тогда соцсеть приостановила стриминг и размещение новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии, пользователям из России также недоступен просмотр роликов из других стран, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

«То есть тогда площадка фактически признала, что ей проще уйти с российского рынка, чем следить за тем, чтобы пользователи не распространяли противоправный контент. То, что такой контент продолжает так множиться, показывают штрафы в отношении платформы – например, я говорю о штрафе в 2 миллиона рублей, наложенном 24 августа судом за неудаление четырех роликов с пропагандой ЛГБТ. Ранее эту соцсеть уже штрафовали в России по аналогичному протоколу за отказ удалить контент с пропагандой ЛГБТ: в 2022 году на 3 миллиона рублей в октябре и на 2 миллиона в апреле. А в декабре суд признал TikTok виновной в неисполнении владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних и назначил наказание в виде штрафа на 800 тысяч рублей, поводом послужила публикация в соцсети ролика о зацеперах», - отметил депутат.

Сегодня в TikTok особенно активно распространяется и различного рода фейковая информация – причем нацелена она зачастую на детскую и молодежную аудиторию.

«Новости в TikTok читать точно не стоит. Да и в целом любую информацию из этой соцсети стоит тщательно проверять, опираясь только на официальные источники. О других способах защиты от фейков наши эксперты также рассказывают в различных проектах «Цифровой России» - например, проект «Школа цифровой грамотности», который мы запустили в сентябре 2023 года, ставит своей задачей обучить школьников основам цифровой грамотности в игровой форме. Наши координаторы уже провели серию открытых ИТ-уроков по всей стране, квестов, деловых игр, круглых столов. В этом году мы планируем переформатировать это направление и вовлечь в проект и другие группы населения - пенсионеров, родителей школьников, учителей различных дисциплин, ветеранов СВО», - рассказал Антон Немкин, который также выступает федеральным координатором партийного проекта «Единой России» - «Цифровая Россия».

Чем больше времени проходит, тем очевиднее становится – мало кто в России действительно ждет возвращения зарубежных платформ, уверен Антон Немкин.

«Поэтому площадки и стараются вбрасывать такие «утки» о своем возвращении – чтобы пользователи про них не забывали. При этом в нашей стране уже есть большое количество аналогичных по функционалу площадок, при том, что там не стоит опасаться за распространение фейков и прочего деструктива», - отметил депутат.

Например, вместо TikTok можно установить отечественное приложение вертикальных коротких видео Yappy, советует Немкин.

«Оно, кстати, постоянно совершенствуется и расширяет свой функционал. Как и Rutube, и “ВКонтакте”. Большинство пользователей уже оценили их превосходство над запрещенными зарубежными площадками, доступ к которым можно получить только установив на устройство одну из самых вредоносных программ нашего времени - VPN. Вот и возникает вопрос - стоит ли подвергать себя рискам ради пять минут на вредоносных платформах?», - заключил парламентарий.