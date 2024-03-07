В США запретят TikTok

Палата представителей США обнародовала законопроект, который предполагает запрет социальной сети TikTok, сообщают местные СМИ.
Проект закона «О защите американцев от контролируемых приложений иностранных противников» внес член Республиканской партии Майк Галлахер, а также демократ Раджа Кришнамурти.
По словам Галлахера, законопроект напрямую адресован китайской социальной сети TikTok. Согласно позиции авторов законопроекта, иностранные социальные сети могут стать площадкой для контроля за американскими гражданами, в том числе за счет наблюдения за ними. Так, законопроект позволит защитить американцев от угрозы со стороны враждебно настроенных государств.
Если инициатива законодателей будет одобрена, у ByteDance будет пять месяцев, чтобы продать социальную сеть. Хостинговые компании и магазины приложений будут должны прекратить поддержку приложения.
Кроме этого, в проект входит возможность введения санкций против медиакомпаний, подконтрольных России, КНР и другим странам.
Во внесении подобного законопроекта нет ничего удивительного, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По его словам, подобные запреты нарушают права граждан.
Антон Немкин также подчеркнул, что Западу стоит присмотреться к российскому опыту регулирования деятельности международных ИТ-гигантов.