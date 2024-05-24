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Питерец.ру » События в мире » Крупный оползень обрушился на отдаленный регион Папуа-Новой Гвинеи

Крупный оползень обрушился на отдаленный регион Папуа-Новой Гвинеи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Оползень обрушился на деревню Каокалам в провинции Энга, примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы Порт-Морсби

Крупный оползень обрушился на отдаленную деревню на севере Папуа-Новой Гвинеи, сообщила в пятницу австралийская общественная телекомпания ABC, и многие люди опасаются гибели.

Оползень обрушился на деревню Каокалам в провинции Энга, примерно в 600 километрах к северо-западу от столицы Порт-Морсби, сообщает ABC.

Власти еще не объявили текущее число погибших, но масштабы ущерба все еще оцениваются, тела обнаруживаются.

Губернатор провинции Энга Питер Ипатас сообщил информационному агентству AFP, что оползень привел к «человеческим жертвам» и повреждению имущества.

На кадрах, запечатлевших последствия, опубликованных агентством AFP, виден широкий шрам из грязи и камней на крутом склоне горы, а также местные жители, карабкающиеся в поисках выживших.

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