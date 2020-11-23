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Питерец.ру » Культура » Фестиваль «Дни Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге»

Фестиваль «Дни Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» впервые пройдет фестиваль «Дни Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге».

С 26 ноября по 5 декабря 2020 года в Историческом парке «Россия – моя история» впервые пройдет фестиваль «Дни Папуа-Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге».

Проведение фестиваля особенно актуально в преддверии празднования в 2021 году 45-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Папуа – Новой Гвинеей и приближающейся 175-летней годовщины со дня рождения Н. Н. Миклухо-Маклая, благодаря экспедициям которого мы хорошо помним Берег Маклая на далеком острове Новая Гвинея.

В рамках культурной программы гости фестиваля смогут посетить уникальную выставку «Берег Маклая», экспозиция которой включает в себя тридцать предметов материальной культуры о. Новая Гвинея (лук, стрелы, барабан и т. д.), имеющих высокую историко-культурную ценность, фотографии и копии рисунков, знакомящих с историей связей, которая началась с экспедиций Н. Н. Миклухо-Маклая в 1871 г., экспедиционный костюм Н. Н. Миклухо-Маклая XIX века (реплика), точная копия (макет) «Берега Маклая», смоделированная на основе архивных материалов и повторяющая первую историческую встречу российского ученого с коренными жителями о. Новая Гвинея.

Выставку будет сопровождать традиционная музыка коренных жителей Берега Маклая, а экскурсионная программа ответит на все интересующие вопросы. Фестиваль никого не оставит равнодушным, а экспозиция выставки будет интересна как школьникам, так и старшему поколению и напомнит о вкладе российских исследователей в изучение мира.

В рамках культурной программы впервые будет представлен документальный фильм «Возвращение Маклая», который благодаря уникальным материалам российских экспедиций в Папуа-Новую Гвинею, расскажет о том, с какими приключениями столкнулась экспедиция потомка великого ученого и путешественника через 150 лет после первой экспедиции Н. Н. Миклухо-Маклая. В последние годы двусторонние отношения между Россией и Папуа-Новой Гвинеей в культурной и гуманитарной сферах стремительно развиваются во многом благодаря доброй памяти о россиянине Н. Н. Миклухо-Маклае. Островное государство представляет немалый интерес и в экономической сфере для российского бизнеса.

26 ноября, в день открытия фестиваля, специально подготовлена деловая программа, на которой будут представлены перспективы и возможности работы российских компаний в Папуа-Новой Гвинее, а также перспективы экономического сотрудничества. В программе выступление Н. Н. Миклухо-Маклая, ведущего специалиста Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения РАН, основателя и директора Фонда им. Миклухо-Маклая с докладом «Об истории двусторонних отношений России и Папуа-Новой Гвинеи» и. Д. В. Кумановского, начальника аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» с докладом «О перспективах развития экономических отношений России и Папуа-Новой Гвинеи».

Начало торжественного открытия в 11.00.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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