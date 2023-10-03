По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении золотого рудника в Зимбабве

Спасательные команды в Зимбабве продолжают поиски выживших через три дня после того, как заброшенный золотой рудник в районе Чегуту страны обрушился, в результате чего погибли по меньшей мере 10 нелегальных старателей.

Предполагается, что около 42 горняков-кустарей работали под землей на шахте Бэй Хорс в Чегуту, когда она обрушилась на них в пятницу, сообщил в воскресенье местным СМИ представитель провинции Мариан Чомбо.

По сообщениям местных жителей, 21 из них был спасен, а еще 10 предположительно застряли под завалами.

В сообщениях далее говорится, что на данный момент смертельные случаи подтверждены. По сообщениям государственных СМИ, некоторые из погибших были найдены прижатыми к камням.

Ранее в субботу вице-президент Зимбабве Константино Чивенга заявил, что в результате аварии могли погибнуть до 13 человек.Чивенга добавил, что правительство возьмет на себя расходы на похороны умершего.

Шахта, расположенная в провинции Западный Машоналенд Зимбабве, находится в 62 милях к западу от столицы Зимбабве Хараре. Шахтеры вошли в шахту, глубиной около 150 метров, «используя необозначенные точки входа», добавил Чомбо.

Чомбо обратился к горнодобывающим компаниям провинции с просьбой помочь в спасательных операциях.