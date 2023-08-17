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Питерец.ру » События в мире » По меньшей мере 55 человек погибли в результате столкновений между враждующими группировками в Ливии

По меньшей мере 55 человек погибли в результате столкновений между враждующими группировками в Ливии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
По меньшей мере 55 человек погибли и 146 получили ранения в результате столкновений между вооруженными группировками в южной столице Ливии Триполи

По меньшей мере 55 человек погибли и 146 получили ранения в результате столкновений между двумя мощными вооруженными группировками в южной столице Ливии Триполи, сообщил в среду местным СМИ представитель службы экстренной помощи Малик Марсит.

Бои начались в понедельник после задержания командира 444-й бригады Махмуда Хамзы при попытке проезда через главный аэропорт Триполи Митига. Он был задержан конкурирующей группировкой, Специальными силами сдерживания, которые контролируют аэропорт. Причина его задержания остается неизвестной.

Столкновения прекратились поздно вечером во вторник после достижения соглашения с признанным ООН правительством национального единства о передаче Хамзы нейтральной стороне, как сообщает государственное информационное агентство LANA.

По сообщению LANA, среди пострадавших есть мирные жители.

Бои считаются самыми ожесточенными в этом году: на кадрах видно, как дым поднимается над столицей после ночных боев.

Соглашение, по данным LANA, предусматривает прекращение всех военных операций в Триполи, возвращение воинских частей в казармы, оценку ущерба, нанесенного государственной и частной собственности, и выплату компенсаций правительством национального единства.

Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) заявила во вторник, что она «внимательно следит за инцидентами и событиями в области безопасности в Триполи со вчерашнего дня и их влиянием на гражданское население. Миссия напоминает всем вовлеченным сторонам об их ответственности по международному праву за защиту гражданских лиц».

В стране не было мира, так как она была разделена между враждующими группировками с 2014 года, после восстания против Муаммара Каддафи в 2011 году при поддержке НАТО. По данным Reuters, Силы специального назначения и 444-я бригада считаются сильнейшими вооруженными силами в ливийской столице.

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