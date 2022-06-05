В результате пожара на контейнерном складе в Бангладеш погибли 37 человек

По сообщению государственного информационного агентства страны, по меньшей мере 37 человек погибли и более 300 получили ранения в результате пожара на контейнерном складе, вызвавшего взрывы на юго-востоке Бангладеш.

По сообщению бангладешского агентства Sangbad Sangstha (BSS), пожар начался в субботу вечером на контейнерном складе BM в Ситакунде, округ Читтагонг.

Сотрудники полиции и пожарной службы пытаются потушить пламя и спасти людей.

Число погибших может возрасти, так как некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, заявил гражданский хирург Читтагонга Мохаммед Элиас Хоссейн, сообщает информационное агентство Reuters. Он добавил, что среди пострадавших есть пожарные и сотрудники полиции.

Дивизионный комиссар Чаттограма Ашарф Уддин заявил, что семьи погибших получат компенсацию в размере 50 000 бангладешских така (560 долларов США), а раненые и их семьи также получат компенсацию.

Этот инцидент является последним в череде несчастных случаев на производстве со смертельным исходом за несколько лет в южноазиатской стране.