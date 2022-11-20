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Малайзии впервые в истории грозит подвешенный парламент

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Малайзия впервые в своей политической истории столкнулась с подвешенным парламентом

Малайзия впервые в своей политической истории столкнулась с подвешенным парламентом после того, как разногласия и ожесточенные всеобщие выборы не позволили основным партиям набрать достаточно голосов для формирования нового правительства.

Результат привел к новым политическим потрясениям в стране Юго-Восточной Азии, поскольку соперничающие лидеры изо всех сил пытаются расширить сопоставления в возобновленных усилиях по формированию явного большинства. Тот, кто победит, станет четвертым премьер-министром Малайзии за столько лет, сколько страна борется с ростом инфляции и кризисом стоимости жизни.

Согласно результатам Избирательной комиссии страны, когда в воскресенье утром были объявлены все места в парламенте, кроме одного, многоэтническая коалиция лидера оппозиции Анвара Ибрагима Пакатан Харапан вышла вперед, получив 82 места из возможных 220.

Недалеко от него следует малайский Perikatan Nasional или Национальный альянс бывшего премьер-министра Мухиддина Ясина с 73 местами. В группу Мухиддина входит исламистская партия, которая открыто поддерживает шариат или исламский закон.

Но самым большим разочарованием ночи стала правящая коалиция премьер-министра Исмаила Сабри Яакоба Barisan Nasional (BN), состоящая из правоцентристских политических партий, включая доминирующую Объединенную малайскую национальную организацию (UMNO), потерпев ошеломляющее поражение, получив всего 30 мест.

Чиновники из ОМНО, правившей Малайзией более шести десятилетий после обретения ею независимости от Великобритании, ранее заявили CNN, что у партии «много работы», и она не хочет отступать.

Выбрасывались и некогда неукротимые фигуры. Бывший премьер-министр страны 97-летний Махатхир Мохамад впервые за 53 года потерпел поражение, потеряв место в избирательном округе острова Лангкави.

Отсутствие явного победителя на субботних выборах теперь представляет собой возможность того, что король Малайзии может быть вовлечен, поскольку конституция предоставляет монарху право определять, кто имеет большинство в парламенте.

Оба ведущих кандидата объявили о победе в воскресенье, несмотря на то, что результаты показали, что ни у одного из них недостаточно голосов для формирования правительства.

В субботнем выступлении перед сторонниками поздно вечером Анвар заявил, что у него достаточно поддержки со стороны членов парламента, чтобы сформировать правительство, и подробно изложил свою поддержку в письме королю. Мухиддин также сказал своим сторонникам, что ведет переговоры с лидерами политических партий Сабах и Саравак, чтобы также сформировать коалицию.

С 2015 года малайзийская политика была омрачена коррупционным скандалом 1MDB, в результате которого из страны были похищены миллиарды долларов денег налогоплательщиков. Это свергло бывшего премьер-министра Наджиба Разака, который сейчас отбывает 12-летний тюремный срок за коррупцию.

В преддверии выборов многие избиратели выразили сильное желание положить конец годам политической нестабильности. А в субботу огромное количество избирателей направилось на избирательные участки, при этом государственные СМИ оценили явку в 73,89%, несмотря на проливные дожди и наводнения, которые в последние недели препятствовали проведению предвыборной агитации на половине территории страны.

Источник: CNN
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