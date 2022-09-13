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Питерец.ру » События в мире » Премьер-министр Гаити объявил о повышении цен на газ, несмотря на недели протестов

Премьер-министр Гаити объявил о повышении цен на газ, несмотря на недели протестов

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Премьер-министр Гаити объявил о повышении цен на газ, несмотря на недели протестов

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри в воскресенье объявил о новом повышении цен на бензин, несмотря на недели антиправительственных протестов по поводу стоимости жизни и бушующего насилия со стороны банд в стране.
Выступая на первой годовщине формирования своего коалиционного правительства, Генри сказал, что повышение цен было частью попытки собрать деньги для государственного управления.

«Мы собираемся поднять цену на газ, чтобы убедиться, что правительство соберет достаточно денег, чтобы страна работала. Мы не можем продолжать субсидировать газ для людей, которые могут заплатить полную цену и купить газ, чтобы продать его на черном рынке», — сказал он.
«Государство теряет много денег и не может собрать достаточно налогов, чтобы поддерживать работу государственного управления», — добавил Генри.

По данным Института статистики и информатики Гаити, в июле этого года в стране наблюдался рост инфляции на 30,7% по сравнению с 2021 годом.
Генри также призвал гаитян сохранять спокойствие и идти на жертвы ради страны.

«Насилие — это не ответ, насилие не поможет нам продвинуть страну вперед. Я призываю всех сохранять спокойствие и работать вместе, чтобы разрешить наши разногласия», — сказал Генри в воскресенье.

По меньшей мере 10 человек, в том числе двое журналистов, были убиты в ходе беспорядков в минувшие выходные в районе Сите-Солей столицы Порт-о-Пренс.
Генри, взявший на себя руководство карибской нацией в прошлом году, изо всех сил пытался собрать страну для долго откладываемых выборов.

Источник: CNN
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