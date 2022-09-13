Премьер-министр Гаити объявил о повышении цен на газ, несмотря на недели протестов

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри в воскресенье объявил о новом повышении цен на бензин, несмотря на недели антиправительственных протестов по поводу стоимости жизни и бушующего насилия со стороны банд в стране.
Выступая на первой годовщине формирования своего коалиционного правительства, Генри сказал, что повышение цен было частью попытки собрать деньги для государственного управления.
По данным Института статистики и информатики Гаити, в июле этого года в стране наблюдался рост инфляции на 30,7% по сравнению с 2021 годом.
Генри также призвал гаитян сохранять спокойствие и идти на жертвы ради страны.
По меньшей мере 10 человек, в том числе двое журналистов, были убиты в ходе беспорядков в минувшие выходные в районе Сите-Солей столицы Порт-о-Пренс.
Генри, взявший на себя руководство карибской нацией в прошлом году, изо всех сил пытался собрать страну для долго откладываемых выборов.