ента новостей

10:52
В Петербурге задержали серийную «карманницу»
10:40
Армения сообщает о прекращении огня после новых пограничных столкновений с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха
10:33
Женщина арестована в Южной Корее по делу об убийстве двух детей, найденных в чемоданах в Новой Зеландии
07:19
Все готово к отопительному сезону
07:18
Родство нужно проверять лучше
05:12
Лучше уж это делать в рублях
19:56
Фиаско «Зенита» в матче Кубка России в Самаре – 0:2 и удалённый Клаудиньо
17:53
Учебный театр «На Моховой» откроет сезон тремя премьерами
17:49
В Ленобласти ликвидирована свалка, которую обнаружил Россельхознадзор в ходе выездного обследования
17:19
В Петербурге открыли два отремонтированных фонтана
17:13
СПбГМТУ на OMR 2022
17:11
Эксперт Гусев предупредил ЗакС о недопустимости написания законов для чиновников Смольного
16:34
Руководители парламентских фракций: Закон о реновации нуждается в доработке
15:52
В Ленобласти пройдет «Кросс нации-2022»
14:17
В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили тела двух сгоревших
14:12
В Петербурге ссора закончилась стрельбой из травмата
14:06
В Выборге мужчина стрелял по дорожным знакам
13:46
В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю
13:00
В Красном Селе пострадал при падении со 2-го этажа в заброшенном здании школы
12:55
В Севкабель Порту пройдет «День резидента»
12:43
В Ленобласти пенсионерки отдали курьерам-дропам больше миллиона рублей
11:30
Путь в профессию петербургским школьникам откроет обновленная выставка «Лаборатория будущего» национального проекта «Образование»
11:28
Александр Бельский рассказал о планах на предстоящий парламентский год
11:11
В Петербурге 14-летний подросток упал с высоты
10:27
Сколько платят руководителям
10:03
Порты на востоке Китая остановлены из-за приближающегося тайфуна Муифа
09:51
Нарушители пополнили бюджет
09:47
Что с новым Айфоном?
09:45
В Ленобласти 12-летний подросток погиб, выпав из окна
23:58
Бывший игрок СКА Линден Вей набрал 3 очка в победном для «Барыса» матче с «Трактором»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Армения сообщает о прекращении огня после новых пограничных столкновений с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха

Армения сообщает о прекращении огня после новых пограничных столкновений с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Армения сообщает о прекращении огня после новых пограничных столкновений с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха

Высокопоставленный армянский чиновник заявил поздно вечером в среду, что с Азербайджаном было достигнуто перемирие после двух дней насилия, связанного с многолетним спором между бывшими советскими государствами по поводу территории Нагорного Карабаха.
От Азербайджана не было ни слова о перемирии, чтобы остановить самые смертоносные обмены между странами с 2020 года.
Россия является выдающейся дипломатической силой в регионе и имеет там 2000 миротворцев. Москва выступила посредником в переговорах, положивших конец боевым действиям 2020 года, в которых погибли сотни людей.

Российские информационные агентства цитируют Армена Григоряна, секретаря Совета безопасности Армении, который заявил армянскому телевидению: «Благодаря участию международного сообщества достигнута договоренность о прекращении огня».

В сообщении говорится, что перемирие действует уже несколько часов. Ранее Минобороны Армении заявило, что стрельба в приграничных районах прекращена.
Каждая сторона обвиняет другую в новых столкновениях.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил парламенту, что 105 армянских военнослужащих были убиты с тех пор, как на этой неделе начались столкновения.

Азербайджан сообщил о гибели 50 военнослужащих в первый день боев. Рейтер не смог проверить счета обеих сторон.

Григорий Карасин, высокопоставленный член верхней палаты российского парламента, сообщил РИА Новости, что перемирие было достигнуто в основном благодаря дипломатическим усилиям России.
По его словам, с Пашиняном разговаривал президент России Владимир Путин. Путин призвал к спокойствию после того, как вспыхнуло насилие, а другие страны призвали обе стороны к сдержанности.
В своем обращении к парламенту Пашинян сказал, что его страна обратилась к возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой помочь восстановить ее территориальную целостность.

«Если мы говорим, что Азербайджан осуществил агрессию против Армении, значит, им удалось установить контроль над некоторыми территориями», — цитирует его российское агентство ТАСС.

Армения и Азербайджан десятилетиями воевали из-за Нагорного Карабаха, горного анклава, признанного частью Азербайджана, в котором проживает большое количество армян.
Первые боевые действия вспыхнули ближе к концу советского правления, и в начале 1990-х годов армянские силы взяли под свой контроль большие участки территории внутри и вокруг нее. Азербайджан при поддержке Турции в 2020 году в значительной степени вернул себе эти территории за шесть недель.
С тех пор периодически возникали стычки, несмотря на встречи между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленные на достижение всеобъемлющего мирного урегулирования.
Внутреннее недовольство Армении поражением 2020 года вызвало неоднократные протесты против Пашиняна, который опроверг сообщения о подписании соглашения с Баку.
В сообщении на Facebook он обвинил сообщения в «информационном саботаже, направленном недружественными силами».
Полномасштабный конфликт рискует затянуть Россию и Турцию и дестабилизировать важный коридор для нефте- и газопроводов точно так же, как война на Украине нарушает поставки энергоресурсов.
Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что столкновения могут перерасти в войну — второй крупный вооруженный конфликт в бывшем Советском Союзе, пока российские вооруженные силы сосредоточены на Украине.
Азербайджан обвинил Армению, состоящую в военном союзе с Москвой и на территории которой находится российская военная база, в обстреле своих армейских частей.
Баку сообщил, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником Госдепартамента США по Кавказу Филипом Рикером, сказав ему, что Армения должна уйти с территории Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что Россия может либо «расшевелить огонь», либо использовать свое влияние, чтобы помочь «успокоить воду».
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в телефонном разговоре со своими коллегами из обеих стран также призвала к «прекращению ударов по территории Армении».

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-11-2021, 11:50
Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня
13-09-2022, 09:35
Столкновения вспыхивают на армяно-азербайджанской границе, что может привести к возобновлению старого конфликта
6-01-2022, 12:42
Премьер-министр Армении заявил, что военный альянс под руководством России отправит «миротворцев» в протестный Казахстан
22-09-2014, 16:57
Кержаков заявил о завершении карьеры после Евро — 2020
13-12-2021, 13:22
Премьер-министр Израиля встретился с наследным принцем ОАЭ во дворце в Абу-Даби
2-10-2013, 19:43
Сотрудничество России и Армении

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
119
13-09-2022, 16:34
В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки
0
121
13-09-2022, 11:47
В Петербурге в ДТП пострадал 11-летний велосипедист
0
124
13-09-2022, 11:10
В Петербурге задержан злоумышленник совершивший ДТП на угнанной машине
0
140
13-09-2022, 09:22
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пьяного пешехода
Наверх