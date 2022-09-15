Армения сообщает о прекращении огня после новых пограничных столкновений с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха

Высокопоставленный армянский чиновник заявил поздно вечером в среду, что с Азербайджаном было достигнуто перемирие после двух дней насилия, связанного с многолетним спором между бывшими советскими государствами по поводу территории Нагорного Карабаха.

От Азербайджана не было ни слова о перемирии, чтобы остановить самые смертоносные обмены между странами с 2020 года.

Россия является выдающейся дипломатической силой в регионе и имеет там 2000 миротворцев. Москва выступила посредником в переговорах, положивших конец боевым действиям 2020 года, в которых погибли сотни людей.

Российские информационные агентства цитируют Армена Григоряна, секретаря Совета безопасности Армении, который заявил армянскому телевидению: «Благодаря участию международного сообщества достигнута договоренность о прекращении огня».

В сообщении говорится, что перемирие действует уже несколько часов. Ранее Минобороны Армении заявило, что стрельба в приграничных районах прекращена.

Каждая сторона обвиняет другую в новых столкновениях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил парламенту, что 105 армянских военнослужащих были убиты с тех пор, как на этой неделе начались столкновения.

Азербайджан сообщил о гибели 50 военнослужащих в первый день боев. Рейтер не смог проверить счета обеих сторон.

Григорий Карасин, высокопоставленный член верхней палаты российского парламента, сообщил РИА Новости, что перемирие было достигнуто в основном благодаря дипломатическим усилиям России.

По его словам, с Пашиняном разговаривал президент России Владимир Путин. Путин призвал к спокойствию после того, как вспыхнуло насилие, а другие страны призвали обе стороны к сдержанности.

В своем обращении к парламенту Пашинян сказал, что его страна обратилась к возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой помочь восстановить ее территориальную целостность.

«Если мы говорим, что Азербайджан осуществил агрессию против Армении, значит, им удалось установить контроль над некоторыми территориями», — цитирует его российское агентство ТАСС.

Армения и Азербайджан десятилетиями воевали из-за Нагорного Карабаха, горного анклава, признанного частью Азербайджана, в котором проживает большое количество армян.

Первые боевые действия вспыхнули ближе к концу советского правления, и в начале 1990-х годов армянские силы взяли под свой контроль большие участки территории внутри и вокруг нее. Азербайджан при поддержке Турции в 2020 году в значительной степени вернул себе эти территории за шесть недель.

С тех пор периодически возникали стычки, несмотря на встречи между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленные на достижение всеобъемлющего мирного урегулирования.

Внутреннее недовольство Армении поражением 2020 года вызвало неоднократные протесты против Пашиняна, который опроверг сообщения о подписании соглашения с Баку.

В сообщении на Facebook он обвинил сообщения в «информационном саботаже, направленном недружественными силами».

Полномасштабный конфликт рискует затянуть Россию и Турцию и дестабилизировать важный коридор для нефте- и газопроводов точно так же, как война на Украине нарушает поставки энергоресурсов.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что столкновения могут перерасти в войну — второй крупный вооруженный конфликт в бывшем Советском Союзе, пока российские вооруженные силы сосредоточены на Украине.

Азербайджан обвинил Армению, состоящую в военном союзе с Москвой и на территории которой находится российская военная база, в обстреле своих армейских частей.

Баку сообщил, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником Госдепартамента США по Кавказу Филипом Рикером, сказав ему, что Армения должна уйти с территории Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил, что Россия может либо «расшевелить огонь», либо использовать свое влияние, чтобы помочь «успокоить воду».

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в телефонном разговоре со своими коллегами из обеих стран также призвала к «прекращению ударов по территории Армении».