Столкновения вспыхивают на армяно-азербайджанской границе, что может привести к возобновлению старого конфликта

Конфликт, длившийся десятилетиями, может оказаться на грани возобновления, поскольку на этой неделе появились сообщения о нападениях вдоль границы между Азербайджаном и Арменией.

Минобороны Армении заявило, что во вторник утром Вооруженные силы Азербайджана нанесли артиллерийский удар по приграничным городам Армении. По данным Минобороны Армении, удар включал беспилотники и крупнокалиберное огнестрельное оружие в направлении Гориса, Сотки и Джермука.

Министерство обороны Азербайджана ответило заявлением о признании ударов, но заявило, что удары носят «мелкомасштабный» характер и «направлены на обеспечение безопасности границ Азербайджана».

В понедельник Минобороны Азербайджана обвинило армянские силы в стрельбе из стрелкового оружия в направлении поселка Новоивановка Гедабекского района и поселка Хусулу Лачинского района вблизи границы двух стран. Армения отвергла обвинения.

В прошлом месяце две страны столкнулись из-за спорного Нагорного Карабаха, не имеющей выхода к морю территории между Восточной Европой и Западной Азией, населенной и контролируемой этническими армянами, но расположенной на территории Азербайджана.

Беспорядки в регионе насчитываются десятилетиями, начиная с распада Советского Союза, когда регион при поддержке Армении провозгласил независимость от Азербайджана. Азербайджан давно заявлял, что вернет себе территорию, признанную на международном уровне азербайджанской.

Россия, союзник Армении в сфере безопасности, сохраняет миротворческие силы в регионе после заключения соглашения о прекращении огня в начале ноября 2020 года, положившего конец почти двухмесячному конфликту, в результате которого, по данным Reuters, погибло не менее 6500 человек.

В понедельник вечером США выступили с призывом к «немедленному прекращению боевых действий», говорится в заявлении канцелярии госсекретаря США Энтони Блинкена.