Рекордный ливень унес жизни по меньшей мере 9 человек в Сеуле

Рекордные ливни затопили дома, дороги и станции метро в южнокорейской столице Сеуле на этой неделе, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек, поскольку синоптики предупредили о новых дождях.

Проливной дождь ослаб в среду, хотя в уже затопленных районах в четверг может выпасть еще 300 миллиметров дождя, что может привести к новым наводнениям и оползням, предупреждают синоптики.

По данным Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, трое из погибших оказались в ловушке в затопленном полуподвале. По данным министерства, еще семнадцать человек получили ранения, по меньшей мере семь человек числятся пропавшими без вести.

Более 500 человек были эвакуированы после того, как сильный дождь обрушился на Сеул в понедельник вечером, министерство предоставило палатки, одеяла и другие предметы первой необходимости. Тем временем власти запускают службы по очистке и спасению: по состоянию на среду пожарная служба спасла 145 человек.

По данным министерства безопасности, около 2800 строений, включая дома, магазины, подпорные стены и другие объекты инфраструктуры, были повреждены, хотя по состоянию на утро среды большинство из них было отремонтировано.

По состоянию на вечер вторника в некоторых частях Сеула выпало до 497 миллиметров (19,6 дюймов) дождя. В какой-то момент город зафиксировал 141,5 миллиметра (5,6 дюйма) дождя в час — самый высокий показатель с тех пор, как власти начали вести учет в 1907 году.

На фотографиях со всего города во время внезапных наводнений в понедельник видно, как люди переходят дорогу по бедра в воде.

По данным Сеульского метрополитена, в некоторых частях Сеула стоки забились и вода хлынула обратно на улицы и станции метро. Ряд станций был закрыт из-за наводнения, а линии временно приостановлены в понедельник вечером.

На кадрах видны обломки и обломки, разбросанные по улицам, владельцы магазинов, пытающиеся спасти свои товары, крошащиеся части тротуара и поврежденные автомобили, унесенные паводковой водой.

Наиболее сильно пострадали несколько регионов к югу от реки Хан, в том числе богатый современный район Каннам, где некоторые здания и магазины были затоплены и обесточены.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль во вторник выразил соболезнования пострадавшим, заявив, что проведет инспекцию на месте и приложит все усилия, чтобы предотвратить дополнительный ущерб.

Он также указал на необходимость пересмотра системы управления стихийными бедствиями в стране, поскольку ожидается, что экстремальные погодные условия станут более частыми из-за климатического кризиса.

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, во многих странах Восточной Азии в настоящее время выпадают более интенсивные ежедневные осадки, а летние муссоны, как ожидается, станут более сильными и непредсказуемыми по мере нагревания Земли.

По словам метеорологов CNN, сильные дожди будут продолжаться до утра четверга, а затем закончатся днем ​​в четверг.

В августе в Сеуле обычно выпадает в среднем 348 миллиметров (13,7 дюйма) осадков — самый влажный месяц в году. В нескольких местах было зарегистрировано такое количество осадков всего за один день.

В некоторых частях Японии в понедельник вечером также прошли ливни, а в некоторых регионах Хоккайдо сообщалось о наводнениях, но по состоянию на вторник никто не пострадал. Власти предупредили об опасности внезапных наводнений и оползней.