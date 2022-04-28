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Питерец.ру » События в мире » Одиннадцать участников крестного хода в Индии погибли от удара током

Одиннадцать участников крестного хода в Индии погибли от удара током

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
В среду власти сообщили, что в результате странного удара током на юге Индии погибли по меньшей мере 11 человек

В среду власти сообщили, что в результате странного удара током на юге Индии погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе двое детей, когда их автомобиль зацепился за воздушные линии электропередач и загорелся во время религиозной процессии.
Более дюжины человек также получили ранения в районе Танджавур в южном штате Тамил Наду после того, как автомобиль, конструкция высотой 9 футов (2,7 метра), выполненная в форме колесницы, запряженная верующими, врезалась в высоковольтные линии.
«Я надеюсь, что пострадавшие скоро поправятся», — написал премьер-министр Нарендра Моди в Twitter, выразив соболезнования скорбящим.

Некоторые из раненых пострадали при падении после поражения электрическим током, а другие, которые пытались спастись от пламени, спрыгнули с колесницы, в которой помимо преданных находились статуи индуистских божеств.

Колесница, возвращавшаяся к ближайшему храму, превратилась в обугленные руины.
К спасательным работам присоединились пожарные машины и местные власти.

Источник: CNN
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