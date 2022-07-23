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Питерец.ру » События в мире » Дело о геноциде в Мьянме из-за зверств рохинджа может быть продолжено, постановил международный суд ООН

Дело о геноциде в Мьянме из-за зверств рохинджа может быть продолжено, постановил международный суд ООН

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Опубликовал: Вадик Котов
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CNN
В пятницу международный суд ООН отклонил возражения Мьянмы по делу о геноциде

В пятницу международный суд ООН отклонил возражения Мьянмы по делу о геноциде из-за обращения с мусульманским меньшинством рохинджа, открыв путь для рассмотрения дела в полном объеме.
Мьянма, которой в настоящее время управляет военная хунта, захватившая власть в 2021 году, утверждала, что Гамбия, подавшая иск, не имеет права делать это в высшем суде ООН, официально известном как Международный суд (МС).
Но председательствующий судья Джоан Донохью заявила, что все государства, подписавшие Конвенцию о геноциде 1948 года, могут и должны действовать для предотвращения геноцида, и суд обладает юрисдикцией в этом деле.

«Гамбия, как государство-участник конвенции о геноциде, имеет право на существование», — сказала она, читая краткое изложение решения коллегии из 13 судей.

Теперь суд приступит к рассмотрению дела по существу, и этот процесс займет годы.
Гамбия поддержала дело рохинджа в 2019 году при поддержке Организации исламского сотрудничества, состоящей из 57 стран, в иске, направленном на то, чтобы привлечь Мьянму к ответственности и предотвратить дальнейшее кровопролитие.
Министр юстиции Гамбии Давда Джаллоу заявил перед залом суда, что он «очень доволен» решением и уверен, что иск выиграет.

Гамбия подключилась к этому делу после того, как его предшественник Абубакарр Тамбаду, бывший обвинитель трибунала ООН по Руанде, посетил лагерь беженцев в Бангладеш и сказал, что услышанные им истории пробудили воспоминания о геноциде в Руанде.
Представитель Мьянмы заявил, что государство сделает «все возможное» для защиты «национальных интересов» страны в дальнейших разбирательствах.
Протестующие у ворот суда вывесили красный транспарант с надписью «Свободу Бирме» и кричали на автомобили, в которых представители хунты покидали здание после принятия решения.
Миссия ООН по установлению фактов пришла к выводу, что военная кампания Мьянмы 2017 года, в результате которой 730 000 рохинджа были изгнаны в соседний Бангладеш, включала «акты геноцида».
Мьянма отрицает геноцид, отвергая выводы ООН как «предвзятые и ошибочные». В нем говорится, что его репрессии были направлены против повстанцев рохинджа, которые совершили нападения.
Хотя решения Гаагского суда имеют обязательную силу и страны обычно следуют им, у него нет возможности обеспечить их выполнение.
В предварительном решении от 2020 года Мьянме было приказано защищать рохинджа от вреда, что стало юридической победой, закрепившей их право в соответствии с международным правом в качестве защищенного меньшинства.
Однако группы рохинджа и правозащитники говорят, что не было предпринято никаких значимых попыток положить конец их систематическому преследованию.
Рохинджа по-прежнему лишены гражданства и свободы передвижения в Мьянме. Десятки тысяч человек уже десять лет находятся в убогих лагерях для перемещенных лиц.
Министерство иностранных дел Бангладеш приветствовало это решение в своем заявлении.

«Жертвы, живущие в лагерях в Бангладеш, а также в Мьянме, видят надежду на то, что к ним восторжествует правосудие и что виновные в вооруженных силах Мьянмы будут привлечены к ответственности», — сказала Амбиа Парвин из Европейского совета рохинджа. вне суда.

Хунта заключила в тюрьму лидера демократов Аунг Сан Су Чжи, который лично защищал Мьянму на слушаниях в Гааге в 2019 году.

Источник: CNN
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