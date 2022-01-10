Огонь уничтожил сотни домов в лагере беженцев рохинджа в Бангладеш

По словам официальных лиц и свидетелей, в воскресенье в лагере беженцев рохинджа на юго-востоке Бангладеш произошел пожар, уничтоживший сотни домов, хотя немедленных сообщений о жертвах не поступало.

Пламя охватило лагерь 16 в Кокс-Базаре, приграничном районе, где проживает более миллиона беженцев из числа рохинджа, причем большинство из них бежали от военных репрессий в Мьянме в 2017 году.

Мохаммед Шамсуд Доуза, правительственный чиновник Бангладеш, отвечающий за работу с беженцами, сказал, что спасателям удалось взять огонь под контроль. Он добавил, что причина возгорания не установлена.

'Все ушли. Многие остались без крова», — сказал Абу Тахер, беженец из числа рохинджа.

Еще один пожар произошел в центре лечения Covid-19 для беженцев в другом лагере беженцев в этом районе в прошлое воскресенье, жертв нет.

Опустошительный пожар в марте прошлого года охватил крупнейшее в мире поселение беженцев в Кокс-Базаре, в результате которого погибли по меньшей мере 15 беженцев и сгорело более 10 000 лачуг.

По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и спасения детей, численность беженцев-рохинджа, проживающих в Кокс-Базаре, колеблется от 800 000 до более 900 000 человек.

Большинство беженцев бежали от преследований в соседней Мьянме.

В 2016 и 2017 годах военные Мьянмы начали жестокую кампанию убийств и поджогов, в результате которой более 740 000 представителей меньшинства рохинджа были вынуждены бежать в соседний Бангладеш, что привело к рассмотрению дела о геноциде в Международном суде. В 2019 году Организация Объединенных Наций заявила, что «серьезные нарушения прав человека» со стороны военных все еще продолжаются в этнических штатах Ракхайн, Чин, Шан, Качин и Карен.

Мьянма отвергает обвинения в геноциде и утверждает, что военные «операции по разминированию» были законными контртеррористическими мерами.