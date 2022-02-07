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Питерец.ру » События в мире » Принц Эндрю согласился дать показания под присягой в марте

Принц Эндрю согласился дать показания под присягой в марте

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Британский принц Эндрю согласился дать заявление под присягой 10 марта в Великобритании

Британский принц Эндрю согласился дать заявление под присягой 10 марта в Великобритании в рамках гражданского дела против него, сообщил CNN в субботу источник, близкий к герцогу Йоркскому.
Источник добавил, что Вирджиния Джуффре, которая утверждает, что ее продал опальный финансист Джеффри Эпштейн и принудил к половым актам с принцем в возрасте 17 лет, «до сих пор не назначила дату или место для своих показаний».
Адвокат Джуффре Дэвид Бойс в прошлом месяце заявил в своем заявлении, что ее юридическая команда «с нетерпением ждет встречи с принцем Эндрю с его опровержениями и попытками обвинить г-жу Джуффре в ее собственных злоупотреблениях при его показаниях и в суде».

По сообщению Daily Telegraph, Бойс и еще один адвокат, представляющий Джуффре, Сигрид МакКоули, проведут допрос, который, как ожидается, продлится два дня.

61-летний Эндрю неоднократно отрицал обвинения Джуффре.

Юридическая драма, разыгравшаяся в настоящее время, связана с гражданским делом, возбужденным Джуффре против Эндрю в соответствии с Законом штата Нью-Йорк о детях-жертвах, законом штата, принятым в 2019 году, который расширил срок давности по делам о сексуальном насилии над детьми, чтобы дать выжившим больше возможностей добиваться справедливости. Адвокат Джуффре сказал CNN в августе, что подача гражданского иска должна была показать, что «все виновные в злоупотреблениях должны быть привлечены к ответственности».
После того, как судья постановил, что дело может быть рассмотрено, Эндрю официально отверг обвинения и потребовал суда присяжных, согласно юридическому заявлению, поданному в прошлом месяце в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.
У Эндрю есть время до 14 июля, чтобы потенциально ответить на вопросы по делу под присягой. Если дело не будет урегулировано, он может предстать перед судом в период с сентября по декабрь 2022 года.
Раскрытие даты низложения произошло, когда королева Елизавета отметила 70-летие на престоле, и продолжающаяся судебная тяжба будет нависать над празднованием исторической вехи монарха в течение года.
Дело может иметь серьезные последствия для Букингемского дворца. Было бы беспрецедентно, если бы высокопоставленный член британской королевской семьи был вовлечен в очень публичный гражданский процесс, который привлек бы внимание всего мира.

Давние обвинения в адрес третьего ребенка королевы уже резко запятнали его общественное положение, и в конце 2019 года он отказался от королевских обязанностей. В прошлом месяце он также был лишен воинских званий и благотворительных организаций.

Источник: CNN
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