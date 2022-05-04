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Питерец.ру » События в мире » Более 200 моряков покинули авианосец после многочисленных самоубийств

Более 200 моряков покинули авианосец после многочисленных самоубийств

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Более 200 моряков покинули авианосец USS George Washington после многочисленных самоубийств членов экипажа

По данным ВМС, более 200 моряков покинули авианосец USS George Washington после многочисленных самоубийств членов экипажа, в том числе трое менее чем за одну неделю в апреле.
Моряки переходят на местную базу ВМС, поскольку атомный авианосец продолжает многолетний процесс дозаправки и капитального ремонта на верфи в Ньюпорт-Ньюс в Вирджинии. За последние 12 месяцев семь членов экипажа погибли, в том числе четверо покончили жизнь самоубийством, что побудило ВМС начать расследование командного климата и культуры на борту авианосца типа «Нимиц».
Согласно заявлению военно-морских сил Атлантики, командир авианосца капитан Брент Гаут принял решение разрешить морякам, проживающим на борту корабля, переехать в другие помещения. В первый день переезда, который начался в понедельник, более 200 моряков покинули авианосец и перебрались на близлежащий объект ВМФ.

«План перемещения будет действовать до тех пор, пока все моряки, желающие покинуть корабль, не сделают это», — говорится в заявлении. Хотя авианосец не имеет своего полного состава, насчитывающего около 5000 моряков, на корабле все еще работает около 2700 моряков во время капитального ремонта. Во время капитального ремонта на борту корабля проживает около 420 моряков.

Командование корабля работает над выявлением моряков, которые могут «получить пользу и заинтересоваться услугами поддержки и программами морального духа, благосостояния и отдыха (MWR)», которые доступны на местных объектах ВМС. Согласно более раннему заявлению ВВС Атлантики, военно-морской флот находится в процессе создания «временного жилья» для этих моряков.
«Руководство активно реализует их и проводит ряд дополнительных мер морального и личного благополучия, а также оказывает поддержку членам, назначенным на USS George Washington».
Результаты расследования ВМС по факту гибели людей ожидаются на этой неделе, заявил журналистам во вторник во время круглого стола для СМИ адмирал Джон Мейер, командующий ВВС США в Атлантике.

«Мы поручили следователю изучить это и действительно изучить непосредственную причину. Был ли немедленный триггер? Была ли связь между этими событиями? Я ожидаю, что отчет будет опубликован на этой неделе, и я не буду предполагать исход этого отчета», — сказал Мейер.
Расследование является одним из двух, которые проводит ВМС США. Второе расследование имеет «гораздо более широкий охват» и фокусируется на «командном климате, командной культуре», сказал Мейер.
Чтобы отреагировать на три самоубийства в апреле, военно-морской флот добавил на корабль ресурсы, в том числе «корабельного психолога», «консультантов по устойчивости» и «спринтерскую группу из 13 человек, которая представляет собой группу специального вмешательства в подобных случаях». — сказал Мейер.
Спринтерская группа «была на борту целую неделю, и они выпустили отчет, в котором были определены некоторые вещи, которые можно добавить к нашей исследовательской работе», — добавил Мейер.
Смерть на борту авианосца побудила члена палаты представителей Элейн Луриа, ветерана ВМС с 20-летним стажем, чей район включает в себя несколько военных объектов, написать письмо начальнику военно-морских операций адмиралу Майклу Гилдею с требованием немедленных действий для обеспечения безопасности экипажа.
«Каждая из этих смертей — трагедия, и количество инцидентов в рамках одной команды, в том числе до четырех моряков, покончивших с собой, вызывает серьезную обеспокоенность, которая требует немедленного и тщательного расследования», — написала Лурия на прошлой неделе, отметив, что ее в офис поступали жалобы на качество жизни на борту корабля и токсичную атмосферу.

Источник: CNN
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