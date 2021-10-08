ента новостей

13:46
HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
13:40
Россельхознадзор обнаружил 4 центнера продукции, запрещённой к ввозу в РФ
13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
10:51
В результате столкновения поезда в столице Туниса пострадали 33 человека
10:47
Исторический прорыв африканских ученых в области малярии отмечен коллегами
10:42
В Петербурге задержан установщик окон, обокравший пожилую женщину
10:39
В Ленобласти дорожная полиция провела профилактический рейд
10:24
Подводная лодка США врезалась в подводный объект в Южно-Китайском море
07:46
Элиты зависят от общественного мнения?
07:25
Что подорожает?
07:00
Появятся тракторы с беспилотниками
00:11
После фиаско с «Астаной» баскетбольный «Зенит» одолел в Евролиге «Жальгирис»
19:28
На федеральной трассе А-114 в Ленобласти введут реверсивное движение
13:53
Высокий суд Великобритании признал, что шейх Мохаммед из Дубая взломал телефон бывшей жены с помощью шпионского ПО
12:53
Папа Франциск прокомментировал доклад о насилии во Французской католической церкви
12:46
Правозащитные организации Филиппин осуждают президентские выборы сына покойного диктатора
12:41
Более 240 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии
12:32
Отметь день донорского совершеннолетия 12 октября
12:28
В Петербурге задержали мигранта по подозрению в педофилии
12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
12:13
Исследования подтверждают ослабление иммунитета от вакцины Pfizer против Covid-19
12:06
В Пет ербурге совершено разбойное нападение на булочную
10:09
Пожилых людей призвали вакцинироваться
09:35
Когда нормализуются отношения с США?
09:07
Почему Европа имеет проблемы с газом?
19:17
СКА не пропустил в двух матчах чемпионата КХЛ подряд
14:54
Нобелевская премия по химии присуждена за «простое», но «гениальное» открытие
14:47
Реднапп поддержал Санту после трех подряд поражений в чемпионате Англии
13:40
Четыре вывода из жалоб осведомителей Facebook
13:34
В Петербурге задержали педофила из Таджикистана
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Подводная лодка США врезалась в подводный объект в Южно-Китайском море

Подводная лодка США врезалась в подводный объект в Южно-Китайском море

0
65
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
В субботу американская атомная подводная лодка врезалась в подводный объект в Южно-Китайском море.

По словам двух официальных лиц министерства обороны, в субботу американская атомная подводная лодка врезалась в подводный объект в Южно-Китайском море.
По словам официальных лиц, в результате аварии несколько моряков на борту авианосца «Коннектикут» получили травмы. Согласно заявлению Тихоокеанского флота США, ни одно из травм не было опасным для жизни. Неясно, во что могла попасть подводная лодка класса Seawolf, находясь под водой.
«Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. В заявлении говорится, что ядерная силовая установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными. «Инцидент будет расследован». В ВМС США не уточнили, что инцидент произошел в Южно-Китайском море, только то, что он произошел в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Авария произошла, когда напряженность в отношениях между США и Китаем резко возросла из-за вторжений китайских военных в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

Коннектикут действовал в водах вокруг Южно-Китайского моря, поскольку США и их союзники проводили крупную многонациональную демонстрацию силы в регионе под руководством Ударной ударной группы 21 Соединенного Королевства. США, Великобритания, Япония, Австралия, Канада и Нидерланды, включая три авианосца, проходят обучение в Южно-Китайском море и вокруг него.
В субботу 39 китайских военных самолетов, включая истребители и транспортные самолеты, вошли в зону ПВО Тайваня, в результате чего тайваньские военно-воздушные силы подняли в воздух реактивные самолеты и развернули противовоздушные ракеты для наблюдения за самолетами. Двумя днями позже Китай направил 56 самолетов в тайваньскую ПВО в течение 24 часов, что является самым высоким показателем с тех пор, как самоуправляемый остров начал публично публиковать такие цифры в прошлом году.

«Мы очень обеспокоены провокационной военной деятельностью КНР возле Тайваня», - сказал госсекретарь США Тони Блинкен репортерам на пресс-конференции в Париже в среду, когда его спросили о деятельности Китая.
«Как мы уже говорили, активность дестабилизирующая. Он рискует просчитаться и может подорвать региональный мир и стабильность. Поэтому мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение, направленные на Тайвань».
Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-06-2013, 13:38
У Канонерского острова перевернулась лодка
12-08-2013, 09:10
На Серафимовском кладбище сегодня почтят память моряков, погибших на «Курске»
20-07-2021, 18:19
В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России
24-09-2013, 18:52
Возврат домика Петра I
18-07-2013, 23:08
На реке Свирь сухогруз наехал на лодку с двумя местными жителями
14-06-2013, 08:12
В Петербурге открывается Музей советских игровых автоматов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
28
Сегодня, 13:09
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил велосипедиста
0
91
Вчера, 12:17
В Петербурге автоледи сбила подростка на самокате
0
108
6-10-2021, 13:02
В Петербурге иномарка сбила двух школьниц
0
125
6-10-2021, 12:45
В Ленобласти стокнулись грузовик и иномарка
Наверх