Подводная лодка США врезалась в подводный объект в Южно-Китайском море

По словам двух официальных лиц министерства обороны, в субботу американская атомная подводная лодка врезалась в подводный объект в Южно-Китайском море.

По словам официальных лиц, в результате аварии несколько моряков на борту авианосца «Коннектикут» получили травмы. Согласно заявлению Тихоокеанского флота США, ни одно из травм не было опасным для жизни. Неясно, во что могла попасть подводная лодка класса Seawolf, находясь под водой.

«Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. В заявлении говорится, что ядерная силовая установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными. «Инцидент будет расследован». В ВМС США не уточнили, что инцидент произошел в Южно-Китайском море, только то, что он произошел в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Авария произошла, когда напряженность в отношениях между США и Китаем резко возросла из-за вторжений китайских военных в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.

Коннектикут действовал в водах вокруг Южно-Китайского моря, поскольку США и их союзники проводили крупную многонациональную демонстрацию силы в регионе под руководством Ударной ударной группы 21 Соединенного Королевства. США, Великобритания, Япония, Австралия, Канада и Нидерланды, включая три авианосца, проходят обучение в Южно-Китайском море и вокруг него.

В субботу 39 китайских военных самолетов, включая истребители и транспортные самолеты, вошли в зону ПВО Тайваня, в результате чего тайваньские военно-воздушные силы подняли в воздух реактивные самолеты и развернули противовоздушные ракеты для наблюдения за самолетами. Двумя днями позже Китай направил 56 самолетов в тайваньскую ПВО в течение 24 часов, что является самым высоким показателем с тех пор, как самоуправляемый остров начал публично публиковать такие цифры в прошлом году.

«Мы очень обеспокоены провокационной военной деятельностью КНР возле Тайваня», - сказал госсекретарь США Тони Блинкен репортерам на пресс-конференции в Париже в среду, когда его спросили о деятельности Китая.

«Как мы уже говорили, активность дестабилизирующая. Он рискует просчитаться и может подорвать региональный мир и стабильность. Поэтому мы настоятельно призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение, направленные на Тайвань».