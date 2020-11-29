В Петербурге экипаж крейсера «Аврора» написал Географический диктант

В Санкт-Петербурге на крейсере «Аврора» была развёрнута площадка международной просветительской акции «Географический диктант».

Экипаж крейсера ответил на вопросы диктанта в кают-кампании корабля с соблюдением противоэпидемиологических требований, все помещения продезинфицированы, участники диктанта обеспечены масками.

«Участие в географическом диктанте позволяет экипажу корабля не только прикоснуться к истории географических открытий, но и почувствовать преемственность от поколений русских военных моряков-первооткрывателей», - отметил командир крейсера капитан второго ранга Юрий Шишкарёв.

После подведения итогов написания диктанта командир корабля вручил матросам на память свидетельства об участии в диктанте.

Сегодня более 14,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа, членов их семей и гражданского персонала соединений и воинских частей участвовали в написании географического диктанта на 150 площадках в 26 регионах страны.