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Питерец.ру » События в мире » Афганские университеты вновь открываются для студенток

Афганские университеты вновь открываются для студенток

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39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Государственные университеты Афганистана открылись в среду, и студенткам разрешили вернуться в кампус

Государственные университеты Афганистана открылись в среду, и студенткам разрешили вернуться в кампус впервые с тех пор, как талибы захватили страну в прошлом году.
Администрация Талибана официально не объявила о своем плане относительно студентов женского пола, но чиновники от образования заявили, что женщинам разрешено посещать занятия при условии, что они будут отделены от студентов мужского пола.
Халил Ахмад Бихсудвал, глава Нангархарского университета, сообщил агентству Рейтер, что студенты мужского и женского пола в этом учреждении будут посещать отдельные занятия.

Студентка-медик в университете, которая попросила не называть ее имени из соображений безопасности, сказала, что классы были разделены по половому признаку, но неясно, могут ли женщины преподавать преподаватели-мужчины или общаться со студентами-мужчинами вне класса.

«Раздельны только наши учебные смены, хотя нам сказали не ходить по университету, пока не закончится время мальчиков», — сказала она. «Несмотря на все изменения и условия, я все равно хочу продолжать, потому что мое образование не должно быть незаконченным».
Шакер Вахиди, представитель министерства высшего образования Афганистана, сообщил CNN, что государственные университеты в более теплых провинциях — в Нангархаре, Пактии, Пактике и Кандагаре — со среды вновь откроются для всех студентов мужского и женского пола.
Он добавил, что университеты в более холодных районах страны откроются в марте как для мужчин, так и для женщин.

Источник: CNN
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