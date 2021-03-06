В Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили цветами жительниц города с наступающим праздником

В преддверии Международного женского дня военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, вручили цветы представительницам прекрасного пола на Невском проспекте Санкт-Петербурга.

Военнослужащие в боевой экипировке прошли по центральной улице города, от станции метро Адмиралтейская до Гостиного двора, попутно вручая встречным женщинам букеты разноцветных тюльпанов – символов процветания, радости и счастья.

В ходе акции спецназовцы преподнесли цветы и поздравления более 150 представительницам прекрасного пола.

«Особенно приятно дарить радость нашим женщинам. Пусть даже и небольшой букет цветов, но все же заставил этих девушек улыбнуться и принес в их жизни праздничное настроение» - отметил военнослужащий Алексей Симакин.