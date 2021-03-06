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Питерец.ру » Общество » В Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили цветами жительниц города с наступающим праздником

В Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили цветами жительниц города с наступающим праздником

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО поздравили цветами жительниц города с наступающим праздником

В преддверии Международного женского дня военнослужащие подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в  Ленинградской области, вручили цветы представительницам прекрасного пола на Невском проспекте Санкт-Петербурга. 

Военнослужащие в боевой экипировке прошли по центральной улице города,  от станции метро Адмиралтейская до Гостиного двора, попутно вручая встречным женщинам букеты разноцветных тюльпанов – символов процветания, радости и счастья.

В ходе акции спецназовцы преподнесли цветы и поздравления более 150 представительницам прекрасного пола.

«Особенно приятно дарить радость нашим женщинам. Пусть даже и небольшой букет цветов, но все же заставил этих девушек улыбнуться и принес в их жизни праздничное настроение» - отметил военнослужащий Алексей Симакин.
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