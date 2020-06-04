Разрешили посещать храмы

«Питерец.ру» сообщает, что с завтрашнего дня в Северной столице откроются храмы. Петербуржцы смогут вновь посещать богослужения. Такое решение было принято на встрече Александра Беглова с главами представленных в городе конфессий.

Однако эти службы будут отличаться от тех, что были раньше. Верующие обязаны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а также находиться в масках и перчатках. При этом существуют ограничения и при входе в храм. Количество находящихся там человек не должно быть более одного на 4 кв. м. Помимо этого в храмах будет проходить регулярная дезинфекция.

Священнослужители и прихожане церкви будут вынуждены привыкать к новым реалиям. Какое-то время богослужения пройдут в необычных условиях. Но хорошо, что храмы вообще откроют.