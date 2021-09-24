Разгневанное и напуганное сообщество ЛГБТК в Афганистане заявляет, что за ними охотятся после захвата власти талибами

Выросшая подростком в Афганистане, Рабия Балхи чувствовала себя удачливой.

Несмотря на то, что она родилась в стране с долгой историей дискриминации ЛГБТК, семья Балхи приняла ее как лесбиянку.

Теперь Балхи говорит, что редкое принятие поставило под угрозу все их жизни, поскольку новое руководство Талибана в Кабуле обрушивает волну физического насилия и страха на геев, лесбиянок и транссексуалов Афганистана.

Как только в августе талибы захватили Кабул, Балхи и ее семья скрылись. Имена Балхи и пяти других представителей ЛГБТ в Афганистане, которые говорили с CNN для этой истории, были изменены из соображений безопасности - Балхи решила использовать имя известной афганской поэтессы, которую она считала «храброй» и «героиней».

20-летний студент университета - один из сотен представителей ЛГБТК в Афганистане, которые призывают своих защитников за пределами страны помочь им бежать от режима талибов. Два активиста ЛГБТ за пределами Афганистана рассказали CNN, что у них есть отдельные списки, в каждом из которых есть сотни имен людей, которые хотят бежать.

«Ситуация ухудшается с каждым днем ​​... страх ареста сейчас является частью жизни, и у меня такой стресс, что я даже не могу спать», - сказал Балхи в текстовом сообщении CNN из неизвестного места.

Пока неясно, насколько строго Талибан будет применять свои строгие религиозные законы в отношении афганских ЛГБТК-граждан. Официального заявления сделано не было, но в июльском интервью немецкой газете Bild один судья талибов сказал, что за гомосексуальность предусмотрено только два наказания - побивание камнями или раздавливание стеной.

В ответ на запрос о комментарии представитель Талибана сказал CNN, что у них пока нет официальных планов в отношении своего ЛГБТК-населения. «Когда будет что-нибудь, я буду держать вас в курсе», - сказал он.

ЛГБТ-люди в Афганистане, с которыми беседовал CNN, заявили, что слышали сообщения о нападениях и изнасилованиях друзей, партнеров и членов их сообщества. И они были напуганы тем, что исламские фундаменталисты и группы линчевателей, вдохновленные новым режимом, могут сделать с ними то же самое - или даже хуже.

Балхи сказала, что один гей в ее районе был изнасилован после того, как был найден талибами.

Некоторые ЛГБТК рассказали CNN, что они неделями прятались в одноместных комнатах и ​​подвалах, пялились на стены или бесконечно смотрели в свои телефоны в поисках выхода.

Некоторых прячут друзья, которые помогают нести вахту или приносят им припасы. Другие сказали CNN, что они одни, изолированы и у них заканчивается еда.

Но все заявили, что они чувствуют себя покинутыми международным сообществом, поскольку эвакуационные полеты из страны теперь завершены, и талибы стремятся нормализовать отношения с западными странами. ЛГБТК говорят, что им нужна помощь, чтобы сбежать от боевиков Талибана, прежде чем их обнаружат и заставят столкнуться с жестокими законами нового режима.