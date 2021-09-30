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Питерец.ру » События в мире » Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи, назначили в высшый правящий орган страны

Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи, назначили в высшый правящий орган страны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, была назначена в высший руководящий орган страны

Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, была назначена в высший руководящий орган страны, сообщили государственные СМИ в четверг.
В объявлении, опубликованном в государственном новостном агентстве Северной Кореи KCNA, говорится, что Ким Ё Чжон теперь является членом Комиссии по государственным делам (SAC), правящего органа страны, возглавляемого ее братом.
Ким Ё Чжон уже была одной из самых важных политических фигур страны и ключевым советником своего брата, но место в САС - высшая официальная должность, которую она занимала.

Семеро других были продвинуты вместе с ней в рамках встряски SAC, хотя Ким Ё Чжон была единственной женщиной. Девять членов вышли на пенсию или понизили в должности, в том числе 82-летний Пак Пон Чжу, политический деятель Ким Чен Ына последние десять лет.

Ли Пхён Чхол, руководитель программы вооружений Северной Кореи и высший военный командующий при Ким Чен Ыне, был понижен в должности. Его место занял военный генерал Пак Джонг Чон, курировавший разработку нового оружия для страны.
Ранее на этой неделе Пак руководил испытанием первой гиперзвуковой ракеты, которую, по утверждениям Севера, провел, которая, если это правда, может стать одним из самых быстрых и точных видов оружия в мире и может быть оснащена ядерной боеголовкой. говорят эксперты.



Источник: CNN
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