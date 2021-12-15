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Питерец.ру » События в мире » Журналист-диссидент приговорен к 9 годам тюремного заключения во Вьетнаме

Журналист-диссидент приговорен к 9 годам тюремного заключения во Вьетнаме

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Суд во Вьетнаме приговорил журналиста и известного диссидента к девяти годам тюремного заключения

Суд во Вьетнаме приговорил журналиста и известного диссидента к девяти годам тюремного заключения во вторник за антигосударственную деятельность, сообщили ее адвокаты и государственные СМИ, по делу, которое привлекло внимание международных правозащитных групп.
Фам Доан Транг, которая широко публиковала материалы о правах человека и предполагаемой жестокости полиции во Вьетнаме, была осуждена судом Ханоя за «ведение пропаганды против государства», согласно ее юридической команде и контролируемым государством СМИ.
Несмотря на радикальные экономические реформы и растущую открытость к социальным изменениям, правящая Коммунистическая партия Вьетнама сохраняет жесткую цензуру в СМИ и не терпит критики.

Обращения в суд с просьбой подтвердить приговор во вторник остались без ответа.

«Это был такой длительный приговор, близкий к максимальному сроку за такую ​​деятельность», - сказал один из ее адвокатов, Нгуен Ван Миенг, добавив, что Транг не признала себя виновной на суде, и они встретятся позже, чтобы обсудить возможную апелляцию.

43-летний Транг был задержан через несколько часов после ежегодного американо-вьетнамского диалога по правам человека в октябре прошлого года. По словам посольства США, арест может повлиять на свободу слова.
Данг Динь Ман, другой член ее юридической команды, сказала, что девятилетний приговор был суровым.

«Приговор слишком длинный. Судьи настаивали на том, что деятельность Транга опасна для общества и администрации », - сказал Мань.

Фил Робертсон, заместитель директора Хьюман Райтс Вотч по Азии, назвал этот приговор неприемлемым приговором для храброй женщины, которая высказывала только свое мнение.

«Заключение в тюрьму такого убежденного реформатора, посвятившего себя продвижению прав человека, благого управления и справедливости, является суровым обвинением во всем, что не так с авторитарным Вьетнамом сегодня», - сказал он.
«В демократическом обществе плодовитыми идеями и произведениями Транга будут восхищаться и превозноситься, а не криминализироваться».

В мае 2016 года полиция задержала Транг и не позволила ей присутствовать на встрече с тогдашним президентом США Бараком Обамой, который пригласил ее присоединиться к нему на форуме активистов.
Два года спустя она была задержана после встречи с европейской делегацией, которая готовилась к ежегодному диалогу по правам человека между ЕС и Вьетнамом.

Источник: CNN
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