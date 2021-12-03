Немецкие военные чествовали уходящего канцлера Ангелу Меркель проводами в стиле панк-рок

Военные Германии почтили канцлера Ангелу Меркель своей высшей церемонией для гражданского лица в четверг, завершившейся эклектичным сочетанием музыки, лично выбранной уходящим лидером и прерванной эмоциональной речью.

Во время церемонии «Großer Zapfenstreich», или церемонии Grand Tattoo, которая была сокращена из-за пандемии Covid-19, военнослужащие сыграли песню 1960-х годов, в которой были слова «Я не могу уступить, не могу обойтись, я все еще хочу побеждать», и песню «You Forgot The Color Film», которую впервые исполнила панк-исполнитель из Восточной Германии Нина Хаген, сообщает Reuters.

Меркель должна официально уйти в отставку на следующей неделе после 16 лет пребывания у власти. Ее сменит социал-демократ Олаф Шольц, который, как ожидается, будет приведен к присяге в качестве канцлера после того, как законодатели дадут ему последний зеленый свет.

В сердечной речи на церемонии в Берлине Меркель заявила, что время ее пребывания у власти «бросило ей вызов» как в политическом, так и в личном плане.

«Но в то же время это была очень удовлетворительная позиция», - сказала она.

Она также поблагодарила рядовых работников за их усилия на протяжении всей пандемии Covid-19 и приветствовала способность страны участвовать в конструктивном продемократическом дискурсе на протяжении последних двух лет.

''Наша демократия живет благодаря способности критически относиться к идеям и исправлять свой путь, и она живет за счет уравновешивания уважения, которое мы испытываем друг к другу, и нашего интереса друг к другу, основанного на солидарности и доверии. - а также верить фактам и верить в то, что везде, где отрицается научное понимание, преследуются теории заговора и преследуется разжигание ненависти. ''

Меркель также заявила, что пандемия продемонстрировала, «насколько важно доверие к политикам, науке, публичным выступлениям и обществу. Но также насколько хрупкими могут быть эти вещи».

В заключение она сказала, что теперь следующее правительство должно «найти ответы, которые бросают нам вызов», и пожелала своему преемнику всего наилучшего в ведении Германии в будущем.

67-летняя Меркель выросла при коммунизме в Восточной Германии и получила ученую степень ученого, получив докторскую степень по квантовой химии, прежде чем перешла в политику после падения Берлинской стены. Она получила место в Бундестаге, парламенте Германии, на первых выборах после воссоединения.

Она прошла через Германию и Европу через многочисленные кризисы, связанные с ее пребыванием в должности, и ее сторонники приветствовали ее как поборника либеральных ценностей и стойкого приверженца демократических ценностей.

Но в то время как Меркель считается смелым и опытным кризисным менеджером, критики говорят, что она рискнула оттолкнуть консервативную базу избирателей своей собственной партии, ХДС, заняв левоцентристские позиции по ключевым вопросам, включая ядерную энергию, внешнюю политику и иммиграцию.



